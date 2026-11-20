El Instituto Técnico Superior Mercy Jácquez (Itesumj) celebrará el próximo viernes 27 de noviembre a las 7:00 de la noche la cuarta edición de la Gala Benéfica Mercy Jácquez, en el Hotel Barceló Santo Domingo.

Se trata de una velada dedicada a reconocer la trayectoria de la Dra. Milagros Ortiz Bosch, destacada figura de la vida política e institucional dominicana, buscando acercar su trayectoria y sus aportes a las nuevas generaciones, resaltando su liderazgo, participación política y contribución al desarrollo institucional de la República Dominicana.

Como parte de la programación, el público podrá disfrutar de una propuesta de moda protagonizada por estudiantes y egresados diseñadores del Itesumj, quienes tendrán la oportunidad de presentar sus creaciones y demostrar los conocimientos, la creatividad y las competencias desarrolladas durante su formación académica.

La actividad contará con la participación del diseñador de modas Roberto Flores como invitado especial y tendrá como momento de cierre un desfile a cargo del diseñador egresado Benito Antonio, quien regresará a la institución que contribuyó a su formación profesional para compartir su talento y trayectoria en las pasarelas.

Sorteo de beca

Como parte de su compromiso con la promoción de la educación y el desarrollo del talento joven, durante la noche se realizará el sorteo de una beca de estudios para cursar una de las carreras de Técnico Superior que ofrece el Instituto, brindando una oportunidad de formación profesional a una nueva generación de creativos.

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