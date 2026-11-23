La colección de Rafael Rivero destacó por sus siluetas de faldas voluminosas, escotes palabra de honor y elaboradas texturas artesanales. ( CEDIDA POR RAFAEL RIVERO )

El rojo carmesí anunció que algo especial estaba por comenzar. Desde un tradicional coche de caballos descendió la primera modelo, envuelta en un voluminoso diseño que abrió el desfile y anticipó la emoción de una colección concebida para rendir homenaje a Santiago, la Ciudad Corazón.

Así comenzó Santiago: una colección con alma y corazón. Alta moda 27, la más reciente propuesta del diseñador Rafael Rivero, una celebración en la que la moda, la música y el patrimonio se encontraron para exaltar la identidad y sensibilidad de esta ciudad.

Santiago, escenario de una noche histórica

Tras esta primera aparición, un despliegue de modelos tomó la pasarela en una sucesión de diseños que evocaban el carácter de Santiago de los 30 Caballeros. Cada salida fue revelando una propuesta en la que el trabajo artesanal ocupó un lugar protagónico.

Las texturas, construidas a partir de relieves y superposiciones de materiales cuidadosamente seleccionados por su calidad, originalidad y propósito, evidenciaron una exploración que va más allá de las posibilidades de un tejido.

Rivero interviene las superficies, combina elementos y construye sobre ellas su propio lenguaje, dando forma a piezas en las que se aprecia la dedicación artesanal y la excelencia de las terminaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/23/santiago-rafael-rivero-1-dceeef06.jpg Rafael Rivero convierte la historia de Santiago en una colección de alta moda. (CEDIDA POR RAFAEL RIVERO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/23/santiago-rafael-rivero2-44bcf006.jpg Rafael Rivero convierte la historia de Santiago en una colección de alta moda. (CEDIDA POR RAFAEL RIVERO) ‹ ›

En cuanto a las siluetas, los escotes palabra de honor y las faldas voluminosas marcaron buena parte de la colección. Estas últimas se presentaron en distintas versiones, desde cortes circulares hasta formas abullonadas, componiendo una propuesta de aire glamuroso para una mujer regia, segura de su feminidad.

La plata fue el tono metálico elegido para equilibrar la riqueza visual de los materiales y las texturas. Las plumas, la rafia y los detalles de pedrería aportaron variedad y dimensión a los diseños, sin restar protagonismo a las formas ni a la construcción de cada pieza.

Texturas, volúmenes y feminidad

A lo largo de su trayectoria, Rafael Rivero ha mantenido un ADN creativo reconocible. Sus cortes limpios definen con precisión la figura en el torso y revelan una visión de la feminidad que permanece constante, incluso cuando explora nuevos recursos y posibilidades textiles.

La paleta cromática también respondió a ese equilibrio. El rojo, el negro y el blanco convivieron con tonos pasteles en una combinación que permitió transitar por distintas expresiones y niveles de uso, sin competir entre sí.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/23/santiago-rafael-rivero5-829c7a67.jpg Rafael Rivero combinó elegancia, riqueza de materiales y una feminidad con sello propio. (CEDIDA POR RAFAEL RIVERO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/23/santiago-rafael-rivero3-d43dabec.jpg Rafael Rivero combinó elegancia, riqueza de materiales y una feminidad con sello propio. (CEDIDA POR RAFAEL RIVERO) ‹ ›

La selección de las modelos y el estilismo, de impecable acabado, completaron la propuesta visual. Pero el desfile trascendió la pasarela convencional: el parque Duarte se convirtió en escenario de una puesta en escena histórica, acompañada por la Orquesta Sinfónica de Santo Domingo y la participación de Maridalia Hernández.

La música en directo, el entorno patrimonial y los diseños se conjugaron en una experiencia que buscó que Santiago no solo se viera, sino que también se escuchara y se sintiera.

Con esta colección, Rafael Rivero vuelve a seducir desde una propuesta que conjuga sobriedad, excelencia y sensibilidad. Una entrega en la que la alta moda se convirtió también en un gesto solidario, a beneficio del Hospicio San Vicente de Paúl.

Una colección con alma y corazón, de expresión sublime e intención humana.