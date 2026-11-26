Fotografía de archivo del presidente ejecutivo del grupo francés del lujo Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), Bernard Arnaul. ( EFE/ IAN LANGSDON )

Bernard Arnault, de 77 años, podrá permanecer al frente del líder mundial del sector del lujo LVMH hasta los 95, la edad límite para los administradores en la nueva estructura de control del grupo francés Agache.

"La edad límite para desempeñar funciones de administrador se fija en los 95 años", indican los borradores de los estatutos de la sociedad Agache SCA, publicados esta semana y difundidos el miércoles por Bloomberg y Le Figaro.

La empresa Christian Dior, principal accionista de LVMH, había anunciado el 23 de septiembre la intención del grupo familiar Arnault de simplificar la estructura que controla al gigante del lujo.

Esta nueva reorganización debe dar lugar a la creación de una única sociedad que controlará a LVMH.

Esto se llevará a cabo mediante varias operaciones de absorción y transformación, en virtud de las cuales el holding intermedio Christian Dior se convertirá en una sociedad comanditaria por acciones.

El 30 de diciembre se celebrará una asamblea general de Christian Dior para aprobar estos cambios.

Esta simplificación se produce en un contexto de interrogantes sobre la sucesión del multimillonario de setenta años.

"Ya hablaremos de todo eso dentro de siete u ocho años", había eludido durante la asamblea general de LVMH, en abril.

Límite de edad

Los estatutos del grupo, modificados en 2025, fijan el límite de edad del director general en 85 años.

Los cinco hijos del empresario trabajan todos dentro del grupo. Cuatro forman parte del consejo de administración de LVMH, y dos, Antoine Arnault y Delphine Arnault, del comité ejecutivo.

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