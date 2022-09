Podrás probarte ropa online: mira cómo funciona

Walmart aseguró que ya tiene lista la tecnología de prueba de indumentaria virtual llamada Be Your Own Model. De esta manera, permitirá que pruebes talles en línea, sin moverte de tu casa.

“Esta experiencia permite a los clientes usar su propia foto para visualizar mejor cómo les quedará la ropa y crea una gamificación de compras que creemos que será muy atractiva para el cliente. Walmart es el primero en ofrecer una experiencia de prueba virtual para marcas de ropa a escala, y es la aplicación más realista que he visto”, dijo Walmart en un comunicado.

“Nuestra tecnología logra este diferenciador clave con algoritmos e intrincados modelos de aprendizaje automático, técnicas utilizadas originalmente en el desarrollo de mapas topográficos de alta precisión, para mostrar cómo se verá una prenda en alguien”,agregó.

“Con Be Your Own Model, un cliente ve una simulación ultrarrealista con sombras, drapeado de tela y donde la ropa cae sobre su figura en segundos. Por ejemplo, una sola camisa puede venir en seis colores diferentes, siete tamaños diferentes y dos largos de manga. Nuestra tecnología captura todas las variaciones y muestra cómo se ven de manera única en cada individuo”, añadieron.

¿Cómo funciona?

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/19/interfaz-de-usuario-grafica-aplicacion-3ec606dc.jpg

Si un artículo está habilitado para probártelo online, aparecerá un botón Pruébelo en la página del artículo. Al usar la función Se tu propio modelo, te tomarás una foto dentro de la Walmart iOS App. Una vez guardada la imagen, la app colocará la ropa para ver cómo queda.

En principio, la app estará disponible para iOS, aunque también podrá hacerse en la versión web y estará próximamente disponible en dispositivos Android.