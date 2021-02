Modelo británica decide cubrir completamente su cuerpo con tatuajes, y este es el resultado

Becky Holt, una modelo erótica y diseñadora de interiores, de 33 años, obsesionada con los tatuajes, decidió llevar más lejos su afición y llenarse de los pies a la cabeza de este arte corporal.

Se obsesionó tanto por cubrir todo su cuerpo de increíbles tatuajes que hoy en día, es conocida por ser la mujer más tatuada en Gran Bretaña.

Becky ha gastado un mínimo de 47 mil dólares (aproximadamente 938 mil pesos) en sus tatuajes y ha cubierto todo su cuerpo a excepción de las palmas de sus manos y los pies, entre sus diseños hay tiburones, geishas y la letra de una canción de su cantante favorito, David Bowie.

La diseñadora, dijo que nunca pensó tatuarse la cara. pero la falta de espacio en su cuerpo la orilló a comenzar a tatuarla.

“Me quedé sin espacio y sólo quería más. Siempre dije que nunca me iba a hacer tatuajes en las manos, la garganta o la cara, siempre quise que se cubrieran con ropa porque eran para mí, no eran para nadie más. Pero una vez que me quedé sin espacio me volví tan adicta que pensé: ‘¿Sabes qué? Voy por ello. Ya estoy tan cubierta que puedo ponerlos en cualquier lugar”, señaló en una entrevista para 'This Morning'.

A pesar de tener la mayor parte de su cuerpo tatuado Becky, odia la sensación de dolor que tiene que soportar cada vez que lo hace.

“Es doloroso pero vale la pena. Tengo un guepardo en las costillas que me llevó 11 horas. Recuerdo haber llorado mientras me tatuaban”, confesó.

Su adicción por los tatuajes la ha llevado con muchos artistas que la han buscado para tatuarla de forma gratuita. Hoy en día, Holt, ha perdido la cuenta de los tatuajes que tiene en su cuerpo, sin embargo, ahora piensa tatuarse el nombre de su hija.