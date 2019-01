$!Muere bachatero Yoskar Sarante

El popular bachatero Yoskar Sarante murió este lunes en Florida, Estados Unidos, luego de batallar contra una enfermedad, de acuerdo con sus familiares.

El deceso del cantante fue confirmado por el cronista artístico José Antonio Aybar, quien a su vez citó como fuente al mánager de Sarante, Martín Alcántara.

“La bachata está de luto. Martín Alcántara, manager de @yoskarsarante nos confirma el lamentable fallecimiento del bachatero en La Florida. Padecía fibrosis pulmonar. Descansa en paz artista.”, posteó en su cuenta de Twitter @Testigo.

Horas antes, el hijo del artista, Darling Sarante, publicó un mensaje en la cuenta de su padre en Instagram en el que pedía oraciones por su recuperación. En el texto decía que su padre había salido airoso dos veces cuando los médicos prácticamente lo habían desahuciado.

“Normalmente no uso las redes sociales para esto. Pero estamos pasando por un momento muy difícil y doloroso como familia. Mi papi se encuentra en un estado muy delicado de salud, donde su esperanza de vida es muy bajita (según los doctores). El señor ha hecho su obra dos veces y aun los doctores nos han mandado prácticamente a preparar un funeral. Dios lo ha levantado y esta vez No será la excepción. Solo les pido, les guste su música o no, un segundo de su tiempo para crear una cadena de oración y orar por su vida. Muchas gracias”, dice el texto.

Desde que se dio a conocer la muerte de Sarante, varios artistas y figuras públicas expresaron su pesar.

“Se apagó una estrella! Paz a su alma... Mis condolencias a sus familiares. #elprabu #VeConDios”, escribió el Salsero Alex Matos.

“Una pena enterarnos del fallecimiento del Bachatero @YoskarSarante quien venía sufriendo de una fibrosis pulmonar y llevaba varias semanas ingresado en un hospital de la Ciudad de Orlando, en el estado de Florida, Estados Unidos. Paz a su Alma. Descansa en Paz... , dijo Víctor Gómez Casanova.

De su lado, el bachatero Prince Roy publicó: “Triste con la noticia del fallecimiento de Yoskar Sarante...uno de los grandes exponentes de la bachata. Que en paz descanse. Su música y legado vivirán por siempre. Mis condolencias a su familia”.

Odalis Sánchez dijo: “El arte dominicano y el género de la bachata pasa desde la noche de este lunes por un gran pesar, tras conocerse el fallecimiento de uno de sus mejores exponentes, Yoskar Sarante, quien murió en un hospital de Orlando, Florida, Estados Unidos, a causa de una fibrosis pulmonar”.