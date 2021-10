$!Muere el famoso actor mexicano Octavio Ocaña en confuso incidente

Versiones preliminares establecen que el joven de 22 años recibió un disparo en la cabeza durante una persecución policial en el municipio de Cuautitlán Izcalli, mientras conducía una yipeta. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado quién le disparó.

Otra versión que se manejan es que el artista fue asaltado por dos malhechores que intentaron quitarle su camioneta. En esas circunstancias los hombres habrían obligado al actor a huir, luego que se percataron de la presencia policial para no ser atrapados.

"BENITO" IBA ARMADO La Policia de @GobIzcalli halló esta pistola dentro de la camioneta en la q iba el actor Octavio Ocaña. Según los agentes, todo comenzó cuando le ordenaron q se detuviera y no hizo caso. Llevaba dos días bebiendo con un par de amigos de Villa Nicolás Romero. pic.twitter.com/dTgA6Q0TEQ

Octavio Ocaña nació el 7 de noviembre de 1998 en Villahermosa, en el estado de Tabasco. Se hizo famoso por su personaje en la serie Vecinos, en la que debutó a los 5 años.

Aunque se retiró del programa luego de tres temporadas, regresó al paso de los años porque no había podido desligarse del personaje. “En ese entonces yo no veía la gran oportunidad que era ser Benito, ahora doy gracias a Dios de estar en el programa, me di cuenta de que esto es lo mío y que es mi carrera”, declaró el actor durante una entrevista a la agencia EFE.

Octavio Ocaña también apareció en “Lola... érase una vez” junto con Eiza González, “La familia P. Luche”, “Hermanos y detectives”, “Te doy la vida” y “La mexicana y el güero”. Además, en las películas “Amor letra por letra” y “El fantástico mundo de Juan Orol”.