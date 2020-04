$!Muere madre de merenguero Mala Fe por coronavirus

El merenguero conocido como Mala Fe, famoso por el tema "La vaca", está de luto porque su madre falleció este jueves en Estados Unidos afectada por coronavirus.

De acuerdo a una información servida por el periodista Samir Saba en su periódico digital, citando a fuentes cercanas del cantante, la señora Ramona Vásquez, madre del merenguero urbano, tenía 95 años de edad.

“Comenzó con una tos. Pensamos que era una gripe normal; después le comenzó a dar fiebre y se le fue acortando la forma de respirar. Fue sacada de emergencia el miércoles y murió el jueves como a las 1 de la tarde”, indicó.

Por medio de sus redes sociales, Javier Gutiérrez, nombre de pila de Mala Fe, expresó su dolor con la pérdida y la imposibilidad de despedirse de su progenitora.

“Hoy quiero dar gracias a Dios por darme a mi madre, doña Ramona, por tanto tiempo. Hoy te la llevaste sin darme chance de decirle adiós por última vez. Coronavirus es una enfermedad real, pero el ser humano no entiende hasta que no le pasa a sí mismo. Yo sé que estarás con los nobles. Recuerdo una vez caminando contigo y saludabas a todo el mundo y te pregunté: mamá, ¿por qué saludas si no los conoces? Y me dijiste que hay que ser buena persona, así todo el mundo te quiere. ¡Qué en paz descanse mi viejita linda!”, escribió.

Mala Fe reside en la ciudad de Nueva York.