$!10 curiosidades sobre la banda Guns N’ Roses

Esta es una de las enemistades más largas del Rock. Pero, la verdad es que no existe una razón específica para su enemistad, sino más bien una gran cantidad de diferencias. En la autobiografía de Slash: De Guns N’ Roses a Velvet Revolver, de 2007, el guitarrista cuenta como la irresponsabilidad de Axl y sus continuas fiestas pusieron al grupo en vergüenza frente a los fanáticos, con retrasos de hasta 3 horas. Mientras que Axl había llegado a referirse a Slash como “un cáncer que habría que extirpar”. Celos entren ellos, peleas por chicas y rumores esparcidos los fueron dividiendo hasta que Slash sale de la banda el 31 Octubre 1996, jurando jamás regresar. Axl Rose ha reconocido recientemente que fue él quien dio el primer paso para que la reunión tuviese lugar: “Pedí el teléfono de Slash y le llamé en la primavera de 2015. No pudimos quedar porque estaba de gira, pero cuando volvió vino a cenar a mi casa”. Llevaban 19 años sin dirigirse la palabra. En la actualidad, luego de su reconciliación y gira de reencuentro, el Axl sigue contando las historias de sus problemas con una sonrisa en el rostro. No obstante, Slash ya no se muestra molesto, al contrario. Se ríe de la situación y se sonroja como cuando comenzaba en el salvaje mundo del rock n’ roll.

La inspiración de famosa canción “Welcome to the Jungle” fue un asalto que le hicieron a Axl Rose en Los Ángeles, el vagabundo después de robarlo le dijo: “You know where you are? You’re in the jungle baby, and you’re gonna die” (¿Sabes donde estás? Estas en la jungla bebé y vas a morir).

