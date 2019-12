$!2019: Divas latinas de 50 años (o cerca) brillan con fuerza

También emprendió su gira de conciertos “It’s My Party: The Live Celebration”, que estuvo entre las más lucrativas del año, y protagonizó la película “Hustlers” (“Estafadoras de Wall Street”) en la que, por cierto, presumió sus habilidades para la danza y su increíble flexibilidad en el papel de una bailarina desnudista.

La cantante y actriz mexicana Lucero ha sido una figura incansable en el mundo del espectáculo desde que comenzó siendo tan solo una niña en la exitosa serie “Chispita” hasta ser apodada la “Novia de América”. Además de cosechar éxitos en la música con temas como “Electricidad”, “Vete con ella” y “Simplemente amigos”, Lucero protagonizó telenovelas como “Lazos de amor” y “Soy tu dueña”, así como las películas “Fiebre de amor” y “Escápate conmigo”. Pero no se quedó ahí, ni cuando se convirtió en madre ni al sumar más de tres décadas de trayectoria. En años recientes lanzó su propia marca de ropa y calzado, y también fue coach de “La Voz... México” y “La Voz Kids”.

“No sé si es una fórmula, no sé si es una estrategia o es simplemente tratar de hacer siempre lo que me gusta, lo que creo que me va bien, lo que creo que puede gustarle al público. Siempre tener nuevas ilusiones y nuevos proyectos y no pensar ‘bueno, yo ya me puedo dormir en mis laureles porque yo ya soy Lucero’”, dijo en una conferencia de prensa este año al presentar su más reciente álbum de música norteña y balada, “Sólo me faltabas tú”.

Para el 2020 Lucero, quien asegura estar orgullosa de sus arrugas y negarse a usar Botox, planea celebrar en grande sus 40 años de trayectoria y seguir lanzando música.

Otras artistas cercanas a los 50 años que brillaron en 2019: las cantantes mexicanas Lila Downs (51) y Gloria Trevi (51), la actriz mexicana Cecilia Suárez (48) y la actriz española Maribel Verdú (49).