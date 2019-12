2019: El año en el que J Balvin se apodera del mercado americano

Este 2019 J Balvin conquistó el escenario principal de Coachella 2019 en los Estados Unidos y cantando en español. “Nos demoramos 15 años para que el reguetón llegue a Coachella”, dijo J Balvin al público. “Mi nombre es J Balvin para los que no me conocen, soy de Medellín, Colombia”, manifestó orgulloso tras su presentación en abril.

Popularidad en RD

En Spotify es el quinto artista masculino más escuchado del mundo.

En República Dominicana ocupa el cuarto lugar de los 10 artistas más escuchados en Spotify.

Dentro del listado de lo mejor de la década en RD, es el tercero y por encima están Bad Bunny y Ozuna.

De las 10 canciones del 2019 que más se escucharon en RD en la plataforma Spotify dos son suyas: “No me conoce” y “La canción” junto a su colega Bad Bunny.

El Alfa fue el criollo que colaboró con él en el tema “Que calor” del Dj Major Lazer.

Y coronó este 2019 con una colaboración con el grupo americano The Black Eye Peas, “Ritmo”, un ‘sampleado’de la mítica canción de los 90 “Rhythm of the Night”, de la artista Corona.

Poco a poco “Ritmo” se convierte en un himno musical, pero en español.

Estos logros lo tienen en la mira de los grandes artistas norteamericanos. De modo que la mayoría de los fanáticos se preguntan cuál será el siguiente artista en grabar con el reguetonero de Medellín.

Es importante destacar que J Balvin siempre pone sus versos en español, rara vez puede cantar en inglés.

¿Qué traerá este latino en el 2020?