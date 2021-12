La advertencia fue clara. "Al que no tenga sus dos vacunas no se le será permitida la entrada a los conciertos de Aventura en el Estadio Olímpico de Santo Domingo". El autor de esta frase es Saymond Díaz, productor del evento, quien aseguró que no se flexibilizará esta disposición, con la que Salud Pública, dio luz verde al concierto, esto como prevenir contagios de COVID-19.

"El requisito principal es que todo el que asista al show tenga sus dos vacunas", explicó. Y continuó: "Estas son medidas que se están haciendo en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, quien nos ha dado todo el apoyo y que tendrá un personal importante supervisando, y en coordinación también con el Ministerio de Deportes que ha dado su aporte para que este evento se lleve a cabo sin ningún inconveniente". Y al parecer así será, a juzgar de la venta récord de boletos que obligó a abrir una nueva función.

"Aventura podía realizar 4 conciertos más, porque estoy seguro que ni la mitad de los que querían asistir pudieron comprar sus boletas", señaló Díaz, agradecido del apoyo que le ha dado el público local a esta la gira, que según adelantó, cerró en República Dominicana por decisión de los artistas.

"Es el único concierto de la gira que se realiza en un territorio fuera de los Estados Unidos", explicó el productor.

“Tenía un compromiso con mis compañeros de Aventura. Ahora los cuatro tenemos un compromiso con el país que nos vio crecer. The Final Stop”, dijo hace un tiempo Romeo Santos en sus redes sociales.

El productor también señaló que decidió volver a realizar conciertos de esta magnitud después de dos años debido a la pandemia del coronavirus.

"Decidimos volver después de dos años con una de las giras más exitosas con uno de los grupos más importantes de la música tropical. Para nosotros es motivo de alegría que el primer evento grande sea con el Grupo Aventura, destacando siempre la importancia de los protocolos y las medidas que vamos a llevar a cabo", sentenció.

Desde que los integrantes del exitoso grupo Aventura anunciaron que Santo Domingo será la cuidad donde cerrará su exitosa gira internacional, las expectativas fueron aumentado entre sus seguidores.

A través de una publicación en sus redes sociales los integrantes del grupo han dado algunos detalles del show. Con un audiovisual y la promesa de reventar el estadio Olímpico de Santo Domingo, con tecnologías y una puesta en escena única. La promesa se cumplirá de acuerdo al productor y lo que vio Diario Libre durante el encuentro con los medios para dar detalles.

"Todo el montaje está listo, empezamos el montaje antes de tiempo, regularmente los trabajos se concluyen un día antes y ya hace dos días teníamos todo listo", señaló Díaz.

Aunque no quiso hablar de números, Symond señaló que es evidente la inversión que se hizo para que todo salga con la calidad que Romeo y los demás integrantes del grupo tienen acostumbrado público.