El cantante Cristian Castro confesó que no ha tenido el mejor papel como padre y lamentó la poca cercanía que tiene con sus hijos. El cantante se sinceró sobre este tema e incluso mencionó que en su juventud se prometió ser mejor que su papá, pero su realidad fue otra.

De acuerdo a "Infobae", el también actor hizo estas declaraciones en un encuentro con varios medios de comunicación, donde el llamado “Gallito Feliz” reconoció que no ha sido un buen papá con los hijos que procreó con Valeria Liberman, de quien se divorció en 2009 después de diversos escándalos mediáticos que no favorecieron al cantante y que después de ello siguieron persiguiendo siendo uno de los principales motivos por los que no ve a los menores de edad de manera constante.

“No fui buen papá, la verdad, que yo pensé que iba a ser porque justo cuando fui creciendo yo me prometí a mí mismo que iba a ser mejor padre, quizá, que mi mismo padre verdad, entonces ¿qué creen?, pues no lo logré. La verdad es que no he podido ser suficientemente buen papá”, mencionó el cantante.

“Ojalá y yo ya me pueda dedicar más tiempo a ellos, pero es verdad que esto es muy absorbente el tratar de encontrar canciones, encontrar trabajo y hacer un buen show e ir recorriendo países”, agregó el también actor.