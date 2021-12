Es uno de los rostros más queridos y respetados de la televisión hispana, por eso su más reciente anuncio ha dejado a los espectadores algo desolados.

De acuerdo a People en español, la periodista Teresa Rodríguez se despedía este viernes tanto en sus redes sociales como en pleno directo desde el Noticiero Univision de su aventura delante de las cámaras en la cadena en la que arrancó hace 4 décadas.

La conductora de Aquí y ahora desde el año 2000 se convertía en la invitada especial del programa de Jorge Ramos para dar las noticias por última vez, al menos por ahora, junto a su compañero del alma.

"Gracias mi querido Jorge Ramos por invitarme a hacer el Noticiero Univisión contigo. Fue un honor y una noche llena de emociones. Se cierra un círculo. Recuerdo que fui yo quien te di la bienvenida cuando comenzamos el Noticiero SIN y ahora te toco a ti despedirte de mi… o más bien, darme un hasta pronto", escribió la conductora en su perfil de Instagram.

Por su parte, Jorge también quiso dedicarle unas bonitas palabras a su colega de tantos años con quien ha vivido infinitas aventuras en esta apasionada profesión que es el periodismo.

"Con Teresa Rodríguez. Este fue su último noticiero hoy en Univision. Fue en 1982 la primera mujer en un noticiero nacional en EEUU. Es leyenda y pionera. Ella me dio la mano y me ayudó cuando comencé hace 35 años. Hoy me tocó acompañarla a decir adiós (o más bien, hasta pronto)", escribió el comunicador.

Teresa se baja también del barco de Aquí y ahora, el programa especial semanal de noticias y reportajes de la cadena que lleva conduciendo desde hace más de 20 años. Su más reciente compañera en el mismo, Ilia Calderón, le compartió este emotivo mensaje.