El cantante Alejandro Fernández regresó a los escenarios luego de la partida de su padre, el legendario artista Vicente Fernández, el pasado 12 de diciembre.

Como parte de la gira de conciertos "Hecho en México", el "Potrillo" se presentó en el Auditorio Telmex. De acuerdo con la revista Quién, fue este lugar el último escenario que don Vicente pisó en vida.

“Esta noche los invito a dejar que nuestra música sea nuestra medicina, que nos una, que nos llene de alegría, de muchísimo amor”, dijo al inicio del concierto.

“Quiero que sepan la última vez que mi padre pisó el escenario fue justamente aquí en el Auditorio Telmex. Celebremos su vida esta noche con un aplauso que llegue hasta el cielo, lo estaban esperando para cantarle a los angelitos”, agregó el artista visiblemente emocionado.

Su hijo, Alex Fernández Jr. también se unió y cantó junto a su padre para luego fundirse en un abrazo. Como si recordara su propia etapa de niño y adulto junto a don Chente, Alejandro lloró de emoción luego de cantar con su hijo Alex el tema "El tiempo no perdona".

El video se ha vuelto viral en las redes sociales.

"Ayer fue el primer show desde uno de los momentos más determinantes de mi vida… Y no se me ocurre un mejor lugar para haberlo hecho que en mi Guadalajara hermosa. Gracias a mi familia, a mi gente y a Dios por todas las bendiciones que, a pesar de las difíciles circunstancias en las que nos encontramos, siempre hacen llegar a mi vida. Soy el más afortunado por contar con ustedes", escribió el intérprete de "Me dediqué a perderte" en su cuenta de Instagram.

México lloró la partida del cantante de "Estos celos" a los 81 años, quien fue velado en el Arena VFG de Guadalajara.

La viuda de don Chente, doña Cuquita, permaneció junto al féretro sosteniendo el sombrero de mariachi del afamado artista.

En ese momento, el público y las redes sociales se quebraron de tristeza al ver cuando Alejandro Fernández, abrazado a su madre, cantó ante el féretro la canción 'Amor de los dos', que tantas veces interpretaron juntos.

Refiere Vanitatis que en este doloroso momento, Alejandro besó a su madre, María del Refugio Abarca, quien despidió con entereza al gran amor de su vida.

El "Rey de las rancheras" nació el 17 de febrero de 1940 en Huentitán el Alto, en el oeste de México, tiene en su haber más de 100 álbumes, y es considerado el cuarto 'gallo' entre los ídolos históricos del género de la ranchera, junto a maestros de la talla de Javier Solís, Pedro Infante y Jorge Negrete.

RELACIONADAS Vicente Fernández deja un legado emocional para muchas generaciones