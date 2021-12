El cantante español Carlos Marín, integrante del grupo Il Divo, falleció este domingo a los 53 años víctima del COVID-19.

“Con gran pesar les hacemos saber que nuestro amigo y socio Carlos Marín ha fallecido. Sus amigos, familiares y seguidores lo echaremos de menos. Nunca habrá otra voz o espíritu como el de Carlos”, así lo despidió el grupo en Instagram y Twitter.

De padres españoles, Marín nació en Rüsselsheim, Alemania, en 1968, pero se trasladó con su familia a Madrid a los 12 años. Tenía la nacionalidad española y hablaba inglés, francés, español y alemán.

Marín, un barítono que desde los ocho años destacó por sus excepcionales condiciones como cantante, en 2003 cobró fama mundial en el proyecto de Il Divo, un grupo de laboratorio creado por el productor musical Simon Cowell, responsable de otros proyectos musicales comerciales como One Direction, Westlife, CNCO, Demi Lovato o programas de nuevos talentos como Factor X o Got Talent, quien después de unos casting por todo el mundo dio con los cuatro cantantes: el suizo Urs Bühler, el francés Sébastien Izambard, el estadounidense David Miller y el español Carlos Marín.

Juntos han publicado nueve discos de estudio, desde el homónimo Il Divo (2004) hasta el más reciente For Once In My Life: A Celebration of Motown (2021), con los que han logrado vender cerca de 40 millones de ejemplares en todo el mundo.

Para hacerle un homenaje y recordar sus majestuosas interpretaciones, recordamos cinco de sus mejores canciones con Il Divo.

Regresa a Mí (Unbreak My Heart)

Uno de los éxitos más perdurables de Il Divo, "Regresa a Mí (Unbreak My Heart)" se incluyó en su primer álbum de estudio. La canción es una adaptación del original en inglés interpretada por primera vez por Toni Braxton, y fue interpretada por el grupo en The Oprah Winfrey Show en 2005. Este video fue producido en Eslovenia en 2004.

The Power Of Love (La Fuerza Mayor)

Disponible en Spotify, YouTube Music

Álbum: The Promise

Fecha de lanzamiento: 2008

Géneros: Clásica, Pop.

Time to Say Goodbye

Esta canción conocida en todo el mundo —una adaptación de la composición italiana original "Con te partiró" - aquí es interpretada en directo por Il Divo en el London Coliseum en 2011.

Con letra en italiano e inglés, esta hermosa pieza se incluye en el quinto álbum de estudio del grupo, Wicked Game.

IL DIVO - Hallelujah (Alelujah)

Una hermosa y evocadora interpretación de la canción de Leonard Cohen, es el cuarto tema del cuarto álbum de estudio de Il Divo, The Promise (noviembre de 2008).

La letra de Cohen fue adaptada en esta versión española, igualmente conmovedora, por el productor latino Rudy Pérez, ganador de múltiples premios.

Amazing Grace

Es la canción que cierra el cuarto álbum de estudio de Il Divo, The Promise (noviembre de 2008), que alcanzó el número 1 en la lista de clásicos de Billboard y permaneció 43 semanas seguidas en el Top 10.

El 24 de octubre de 2008, a punto de salir de vacaciones tras la grabación, Il Divo cambió abruptamente sus planes de viaje y tomó un vuelo transoceánico a Estados Unidos para una interpretación especial de «Amazing Grace» en The Oprah Winfrey Show, después de que la propia Oprah les llamara para invitarles.

Una más

My Way (A Mi Manera)

Disponible en: Spotify y YouTube Music

Álbum: Il Divo

Fecha de lanzamiento: 2004