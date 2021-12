El maestro Ramón Orlando Valoy y los merenguerosPochy Famlia y Silvio Mora, así como el empresario artístico Amable Valenzuela reaccionaron indignados ante las pretensiones de Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas, quien reveló en el Diálogo Libre que los artistas que, hace más de un año fueron favorecidos por el Gabinete de Política Social con más de 100 millones de pesos, deberán devolverlo.

“El proceso de lesividad lo que busca es que los artistas devuelvan el dinero. Si hay una decisión de un tribunal, tienen que devolverlo, eso no es si ellos quieren”, aseguró Pimentel

El líder de la Coco Band reconoció el esfuerzo del presidente Luis Abinader cuando tomó la decisió0n de apoyar a los artistas que tenían ya varios meses sin producir un centavo.

"Quiero aclarar varios puntos; lo primero es que aquí los términos debemos saber colocarlos. No fue un regalo, no fue una ayudo. Nosotros (estamos) agradecidos del Presidente de la República (porque) salió de él la idea de avanzarnos unas actividades para nosotros tocarlas. Si se permitía ese año, las hacíamos, no en patronales sino en cualquier actividad del Gobierno que se quisiera hacer con el Ministerio de Cultura o con cualquier institución del Estado. Ese es el sentido, un avance de nuestro trabajo que se iba a pagar con bailes, nunca regalo, nunca ayuda, son dos cosas distintas”, manifestó a Diario Libre.

Recordó que la iniciativa para que el gobierno contratar los servicios profesionales de los artistas y merengueros, fue una propuesta de Johnny Ventura y Sergio Vargas, “quienes dijeron como teníamos ya ocho meses con un sinnúmero de deudas que acumuló la pandemia, el Gobierno con una idea brillante salió con esa propuesta de la voz del presidente de la República (Luis Abinader), a partir de ahí surgieron un sinnúmero de manejos que turbaron el espíritu de eso. Se le dio una interpretación que no era la naturaleza en sí con la que se había desarrollado", reiteró Pochy Familia.

Cumplieron

Pochy Familia manifestó que: "Todas esas actividades se pagaron. Yo pagué más nóminas que las actividades que toqué y lo puedo demostrar. Yo toqué 5 actividades y pagué 8 nóminas para ayudar a los músicos, que recibieron algo más que el dinero que reciben de forma normal, todas las actividades las pagué, todas. Cuando me hablan de ayuda o un regalo, lo niego, porque desde ahí el término está mal. Si desde Administración Pública no se llenaron los requerimientos de lugar y las formalidades que conllevan la erogación de ese dinero, el artista no es el culpable. No estoy diciendo que estuvo mal, es simplemente una falta de coordinación".

Sobre lo expresado por Carlos Pimentel de que los artistas deben devolver ese dinero, Familia le respondió: "Hay algo ahí que no está armónicamente sonando bien, porque o la persona que dijo eso no tiene la información correcta de lo que pasó o tiene un interés de hacer un morbo con los artistas en esta temporada... Cada artista que tomó de ahí un dinero lo pagó, ya sea con presentaciones en televisión, con un espectáculo bellísimo que se hizo para el 31 de diciembre a cargo de la producción de Robertico (Roberto Ángel) Salcedo, ya sea tocando en actividades que se firmaron en Sambil y pasaron el 24 de diciembre con el grupo completo", aseguró.

Y concluyó: "Me gustaría que eso se aclarara porque si no nosotros los artistas vamos a hacer una rueda de prensa para darle una explicación a los periodistas y a la opinión público porque realmente nosotros necesitamos aclarar esta situación desde el punto de vista de los artistas".

Ramón Orlando

El maestro Ramón habló para Diario Libre por teléfono desde la ciudad de Nueva York. Su primera reacción pedirle a Dios que bendiga a Carlos Pimentel y que hay que orar por el para que conozca cómo es que funciona el negocio de las contrataciones de orquestas.

“Un músico no puede ir a trabajar y luego de que se le paga, que le digan ahora que hay que devolver el dinero o que le digan que hay que devolver el trabajo…eso es algo que no tiene lógica y parece que él no conoce bien, porque hay personas todavía que piensan que Pochy no trabajó, que Ramón no trabajó, que Miriam no trabajó…piensan que nos sentamos y nos comimos el dinero”, comentó el intérprete de “Mil maneras”.

Ramón Orlando recordó que tuvo que “coger una lucha” y a trabajar como se había acordado. “Debo decirte que nunca se habló de actividades presenciales. Desde que se planificó fue para hacer actuaciones grabadas y de televisión. Por ejemplo, yo estuve un plan que hicieron los del PLD antes del salir de gobierno, que fue lo que organizó Víctor Víctor en Radio Televisión Dominicana, lugar en el que Víctor Víctor contrajo el coronavirus. Se hicieron esas presentaciones, pero debo aclararte que esa actividad no se hizo con la modalidad que llevó a cabo este gobierno”, comentó.

El merenguero rememoró que, tras la salida del PLD del gobierno, los que participaron debieron hacer muchas diligencias para poder cobrar porque habían salido del poder. “Esa fue la misma forma que hizo el gobierno, quienes por primera vez lo hicieron bien porque nos llamaron y nos pagaron para por adelantado porque teníamos mucho tiempo si trabajar. Esa fue una buena intención del presidente Abinader y ahora lo quieren dañar. Yo fui y trabajé para hacer mis actividades, en lugar de dos, que fue la que me contrataron, le pagué tres por adelantado y cuando”, refirió.

Orlando expresó lo dicho por Pimentel evidencia una falta de coordinación entre ellos. “Ellos saben que todos trabajamos y cumplimos. Es un abuso ponernos a nosotros como inmorales, como si fuéramos ladrones, como se le ocurre a Carlos Pimentel decir eso”, sentenció Orlando

Amable Valenzuela aseguró que los artistas no tienen como norma devolver dinero (Fuente externa) Silvio Mora consideró que la iniciativa del presidente Abinader fue acertada (Fuente externa) Pochy Familia dijo que los artista sumplieron con el gobierno (Fuente externa)

El también merenguerorespaldó los comentarios de sus colegas. “El presidente Luis Abinader autorizó eso porque es una persona sensible, que sabía que la clase artística estaba atravesando por una situación muy crítica. A nosotros se nos prohibió trabajar durante la pandemia, yo vi músicos presos con sus instrumentos, como si fuera el arma del delito, fue por eso que se le hizo un llamado al gobierno, nos llamaron y pagaron las fiestas, las cuales cumplimos”, indicó.

Mora dijo que mucha gente se lleva de la supuesta riqueza que exhiben en las redes sociales los exponentes urbanos, lo que según afirmó no es más que estrategias de mercadeo para llamar la atención en las plataformas virtuales.

“Cómo yo le digo a mis músicos que devuelvan un dinero que se ganaron el dinero al cumplir sus compromisos. Yo firmé un contrato general y cada vez que tocaba firmaba un contrato. Cuando finalizamos nos entregaron un certificado en el que se indicaba que cumplimos el acuerdo, que en mi caso fueron cinco. Es la primera vez que veo formalmente me contratan, me entregan el dinero. Antes no era así, porque en otras ocasiones tu tocaba y nunca te decían cuando ibas a cobrar”, comentó Silvio Mora.

El vocalista dijo que las administraciones pasadas existían hasta cuatro intermediarios, no le pagaban a tiempo, ni mucho menos le entregaban el dinero pactado por amenizar fiestas para el gobierno. “Esta vez fue todo lo contrario, se nos pagó y se cumplieron los contratos”.

La voz del empresario

Amable Valenzuela es un experimentado empresario artístico. Al referirse a este tema consideró que cuando un artista recibe un dinero por avance de una fiesta, y la misma no se realiza, está establecido en los acuerdos que no se devuelve dinero.

“Lo que manda es buscar una fecha nueva, en el caso de que se posponga una fiesta. Los artistas no acostumbran hacer devolución dinero, se ubica una fecha de común acuerdo para cumplir. Muchas de las orquestas, la mayoría creo, en actividades con televisión y una que otras actividades presenciales privadas, como el Conjunto Quisqueya, del que soy responsable”, comentó Valenzuela.

Calificó de inaceptable lo dicho por Carlos Pimentel porque las orquestas han cumplido. “Si existe alguna orquesta que no haya cumplido, lo que tienen que hacer es replantear la fecha, pero en modo alguno le devolverán el dinero”.

Antecedentes

Fue a mediados del mes de diciembre del 2020 y en pleno apogeo de la pandemia del coronavirus COVID-19, cuando varios artistas criollos recibieron un aliciente por parte del Gobierno, debido a la falta de actividades por el cierre de los escenarios y centros nocturnos.

En total fueron distribuidos 100 millones de pesos, luego que el Gabinete de Política Social del Gobierno, coordinado por Francisco Antonio Peña Guaba, anunció la contratación de 70 artistas que protagonizarían conciertos que serían transmitidos por televisión y en plataformas digitales.