El productor puertorriqueño Raphy Pina continúa en el juicio por presunta posesión de armas. El prometido de la cantante dominicana Natti Natasha tendrá un día decisivo este miércoles, cuando los miembros del jurado se retiren a deliberar, a las 9:00 de la mañana.

El también representante de Daddy Yankee compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram junto a Natti Natasha y sus hijos en el que desea que no sea la última vez que comparte estos contenidos en su seguida cuenta de Instagram con 2.4 millones de seguidores en la personal (Raphy Pina) y 3.9 millones en la disquera Pina Récords.

"Dios quiera y que este no sea mi último post. No ha sido fácil este proceso, pero créanme que por los que están en estas fotos, voy hasta las últimas consecuencias. Tengo la fe y sé que Dios conoce mi corazón, mi dedicación y mi postura. Siempre estaré agradecido por todos los que me han apoyado en este proceso aunque sea con un saludo o mejor aún, una oración", escribió el productor.

Y agregó: "Mañana iré con la misma fortaleza y valentía que me caracteriza y que el Juez de los cielos decida. Bendiciones y vuelvo y repito AGRADECIDOS DE TODOS ?????? Los Amo".

Pina es padre de tres adolescentes y la pequeña Vida Isabelle, de su relación con la intérprete de "La mejor versión de mi", nacida en mayo de este año.

Informa el medio Primera Hora de Puerto Rico que Rafael Pina Nieves, su nombre de pila, enfrenta un juicio por posesión de arma automática. Este lunes compareció en el Tribunal Federal en Hato Rey, en San Juan, Puerto Rico.

Antes de que comenzara el proceso de informar al jurado las instrucciones que seguirán para deliberar, la defensa de Pina Nieves intentó sembrar dudas sobre si otras personas pudieron haber sido responsables por el hecho de que estuvieran las armas en la casa el día en que fue allanada por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), refiere Primera Hora.

La defensa de Raphy Pina Nieves mostró prueba este martes de que varias personas tenían acceso a la bóveda donde las autoridades federales ocuparon dos armas de fuego en una casa del productor artístico en la urbanización de Caguas Real.

“Ya mañana es el último día, si Dios permite”, expresó Pina Nieves, al salir del tribunal federal en Hato Rey. “Me siento tranquilo desde el primer día que comenzó esto. No ha sido fácil, pero siempre voy con mi frente en alto, siempre voy a dar la cara, positivo y con mucha fe”.

“Mis abogados han hecho un excelente trabajo. Todo depende del jurado. Son los que van a deliberar [...] Mañana es que se decide esto”, agregó.

Según los documentos mostrados en sala, el empleado Román Torres figuraba en las listas de las personas a ser llamadas desde el 2012. Pero el productor solicitó que en el año 2020 Román Torres fuera la primer persona a ser llamada en caso de que se activara una alarma en esa casa.

“Lo pidió (el cambio) porque (Pina Nieves) nunca estaba en la casa”, sostuvo Rodríguez.

Una de las activaciones ocurrió el 10 de febrero de 2020, según documentos presentados en la sala 2 del Tribunal Federal en Hato Rey. El documento detallaba que la llamada se debía a un golpe a la puerta de la bóveda.

El fiscal José Ruiz alegó que Román Torres seguía instrucciones de Pina Nieves.

El juez Francisco Besosa denegó una petición de absolución del productor de música urbana. Su abogada, María Domínguez, argumentaba que no se presentó la evidencia necesaria para sustentar los delitos imputados, después de que un agente del FBI no pudiera establecer por quién y cuándo esas armas fueron colocadas en esa casa, indica el medio.

Pina Nieves enfrenta dos cargos por posesión de un arma de fuego modificada ilegalmente para disparar de forma automática y por posesión de armas de fuego por parte de una persona que fue convicta por un delito mayor. Por cada cargo se expone a un máximo de diez años de prisión.

Su pareja, Natti Natasha, ha asistido al tribunal con el padre de su hijo, y dijo que confía "cien por ciento" en su inocencia.

"Lo que hemos mantenido es un ambiente de familia positivo, estamos todos en la casa, yo he estado con ellos cuidándolos, estamos más unidos que nunca, que es lo más importante y apoyando a su papá", dijo ante la pregunta de cómo ha sobrellevado el proceso judicial de Raphy.

Al ser cuestionada de si confía en la inocencia de Raphy, respondió: "Cien por ciento, siempre".

Pina fundó su sello discográfico en 1996 y ha representado a algunos de los artistas más importantes del género del reguetón, entre ellos, Nicky Jam, Daddy Yankee o Don Omar. Además de su pareja, Natti Natasha.

