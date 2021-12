¡Llegó Nochebuena y Navidad! Si decides quedarte en casa hay opciones para ti y si no, elige dónde ir

La agrupación The New York Band presentará un concierto por Color Visión este 24 de diciembre ( Fuente externa )

“The New York para el mundo”

La destacada agrupación The New York Band realizó un memorable concierto streaming a mediados del año ,y para el que no pudo disfrutarlo, este viernes 24 de diciembre, día de Nochebuena, será transmitido por Color Visión, a las 10:00 p.m. La producción del grupo de merengue, que lideró el fenecido cantante Cherito, hará un repaso por sus éxitos, y constituye un regalo de Navidad de los integrantes Iris y Franklin, Johnny, Tony, Rubén Ariel y Maité. Color Visión, canal 9.

Irving Alberti, Felipe Polanco y Jochy Santos actuarán este 25 de diciembre. (Fuente extterna)

Irving, Boruga y Jochy te invitan “A reír en Navidad”

Qué mejor manera que seguir celebrando la Navidad que riendo hasta más no poder, en el show “A reír en Navidad”, en donde Irving Alberti, Felipe Polanco “Boruga” y Jochy Santos, se encargarán de que las risas sean el plato fuerte, la noche de este próximo 25 de diciembre en Escenario 360.

A partir de las 8:30 de la noche, el público que se dé cita el próximo sábado a el show de humor, disfrutará de las ocurrencias de Darisho, personaje emblemático de Alberti, así como del humor de los veteranos “Boruga” y “La Jocheta”.

“El público necesita desconectarse, distraerse de todo el estrés de esta pandemia y una de las mejores terapias es reír, y sin duda algo que saben hacer muy bien estos tres profesionales del humor, es provocar carcajadas”, expresó el productor del evento Ramses Peralta.

Las boletas de “A reír en Navidad”, están disponibles en Uepa Tickets, Escenario 360, Súper Mercados Nacional y Jumbo. Special guesta RD$3,2050, VIP RD$2,710.00 y entrada general a RD$2,165.00

El Banco Popular Dominicano presenta este sábado 25 de diciembre a las 6:00 p.m. (Fuente externa)

“El milagro de la Navidad”

Como ya es tradición, el Banco Popular Dominicano presenta este sábado 25 de diciembre a las 6:00 p.m. la obra teatral “El Milagro de la Navidad”, un nacimiento viviente interpretado por empleados de la entidad y sus hijos, dirigido por el reconocido dramaturgo y actor Iván García. Torre Popular, avenida Máximo Gómez, SD.

Juan José Ventura, Huchi Lora, Josefina viuda Ventura y Jandy Ventura participaron en el programa especial. (Fuente externa)

Homenaje a Johnny Ventura en “Ser Humano”

La vasta trayectoria del “Caballo Mayor”, el fenecido merenguero Johnny Ventura, será recordada este 25 de diciembre gracias a la serie “Inspiradores”, que la comunicadora María Elena Núñez transmite en su programa “Ser Humano”, por Teleantillas, canal 2, a las 11:00 p.m. Contarán anécdotas su viuda, Josefina Flores, sus hijos Juan José y Jandy Ventura, así como el periodista Huchi Lora, íntimo amigo del intérprete de “Merenguero hasta la tambora”. Teleantillas canal 2.

El Centro León de Santiago promueve nueva vez el concurso fotográfico “Mi barrio está en Navidad 2021” (Fuente externa)

Vuelve “Mi barrio está en Navidad”

con el objetivo de propiciar que los habitantes registren las tradiciones en sus comunidades. Se otorgarán tres primeros lugares con los siguientes premios en efectivo: primer lugar, RD$55,000; segundo lugar, RD$35,000; y tercer lugar: RD$25,000. Formulario disponible en el portal www.centroleon.org.do.

Otra opción para este día de Navidad es disfrutar del concierto virtual sinfónico con jóvenes talentos estudiantes del Conservatorio Nacional de Música (Fuente externa)

Concierto virtual de Navidad

Otra opción para este día de Navidad es disfrutar del concierto virtual sinfónico con jóvenes talentos estudiantes del Conservatorio Nacional de Música, este sábado 25 a las 9:00 p.m. por CDN canal 37.

El concierto fue realizado con el apoyo de la Fundación AES Dominicana, la Empresa Generadora de Electricidad ITABO, el Ministerio de Cultura, la Dirección General de Bellas Artes y Berklee College of Music. 173 músicos ejecutarán 13 piezas que elevan el espíritu de estas fiestas. CDN 37, 9:00 p.m.

Si eres amante de los nacimientos no dejes de visitar la muestra que continúa hasta el 7 de enero de 8:00 p.m. a 10:00 pm en el Centro Nacional de Inventario de Bienes Culturales. (Fuente externa)

Belenes artesanales

La magia de la Navidad incluye los belenes de todas las características. La exposición tiene más de 40 obras realizadas por los artesanos criollos Genaro Reyes, Cristal Cuevas, Benito Cuevas y Orlando Morillo, y cada uno, con su estilo único, enmarcan en un Belén el nacimiento del niño Jesús. Centro Nacional de Inventario de Bienes Culturales. Entrada gratis.