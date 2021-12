Cantantes colombianos Greeicy y Mike Bahía esperan su primer bebé

La cantante colombiana Greeicy Rendón confirmó lo que era un secreto a voces: está embarazada de su primer bebé junto a su pareja, el cantante Mike Bahía, con quien se comprometió en octubre.

Los rumores en torno a la dulce espera se incrementaron en las redes sociales tras varias fotografías donde se le notaba una pancita. Luego, el padre de la intérprete de "Los consejos", Luis Alberto Rendón, lo confirmó en medio de una entrevista.

De igual manera, el intérprete de "Cuenta conmigo" hizo público el anuncio durante una presentación y afirmó que hará todo lo que esté a su alcance para ser el mejor padre posible.

Fue durante un video en las redes sociales que le dijeron a los seguidores la buena nueva, así como una gira juntos que llevará por nombre "Amantes Tour 2022". Los fanáticos respondieron con mensajes de felicitaciones para la pareja.

"Ha sido un año donde han pasado muchísimas cosas. Un año, que a pesar de las dificultades, nos trajo cosas maravillosas. Muchos aprendizajes y algo mágico, algo inexplicable, algo poderoso que queremos compartir con ustedes", escribió Greeicy en Instagram.

Durante nueve años los artistas han hecho partícipes a sus seguidores de su linda historia de amor.

Sobre cómo se conocieron, han relatado en entrevistas que fue en una fiesta. “El destino tenía que ser así. Yo nunca salgo a bailar o rumbear, soy muy casera. Yo tenía 19 y él 24 o 25 y nos encontramos. Casualmente la chica con la que yo iba me lo presentó y no hablamos mucho, hubo una conversación de 2 minutos, pero no sé, pasaron los días y este hombre se me quedó en la cabeza. Yo fui la que lo conquisté”, reveló en una entrevista en 2019 a "Fans En Vivo" por YouTube.

