El cantautor dominicano Pavel Núñez denunció a través de su cuenta de Instagram que fue víctima del hurto de su bicicleta.

“¡Al parecer este pillo de poca monta que se robó mi bicicleta ayer, le dijeron “mira, debajo de una lona, al final del parqueo techado, está la bicicleta de un cantante que sólo piensa en guitarras y canciones, así que ve húrtale la bici que, aunque hay cámaras él no se dará cuanta” oh sorpresa!! Te atrapé pillo y sí, me rio, lleno de impotencia, pero me da risa, ya qué hay que estar muy pero muy mal de la cabeza para hacer eso, Dios lo perdone y que la bicicleta lo lleve a su destino. @policiard metan mano y que se note el discurso.

Mediante varios videos publicados en sus redes sociales, del cantante expuso el momento en que el antisocial extrajo la bicicleta de su propiedad, y etiquetó a la Policía Nacional sin conocerse si realizó la denuncia formal ante el ente.

Aunque, con cierto toque de humor el cantautor expresó su preocupación porque suceda una acción de este tipo en los hogares.

"Que impotencia. Y el entra derechito, es decir, que alguien de allí le especifico dónde estaba, entrando como que también viviera allí", cuestionó una usuaria.