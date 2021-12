La reina del merengue, Milly Quezada, pasa balance a sus logros este año

La reina del merengue, Milly Quezada, ha tenido un gran año a pesar de la zona gris que aún mantiene en vilo al mundo por la COVID-19.

Un homenaje a su trayectoria realizado por la Academia Latina de la Grabación (Grammy Latino), su participación como juez en el reality The Voice Dominicana, así como una intervención con rol protagónico en una película, son algunas de sus realizaciones.

“El año ha sido maravilloso. Ciertamente con mucho contraste. De no existir el virus estaríamos celebrando a todo dar. Creo que no puedo quejarme. Además de la película y mi desempeño en la televisión, estamos preparándonos para el lanzamiento de un nuevo disco que producido por Chris Hierro”, comentó la artista a Diario Libre

Milly volvió a los conciertos en vivo, aunque con mucho cuidado. Rememoró que el mundo ya no es igual y que la población debe tener mucho cuidado para evitar contagiarse. “Las autoridades han insistido en la vacunación, aquellos que aún no lo han hecho deberían hacerlo. Mi hijo Miguelino se contagió, pero ya está libre de la pandemia”.

Fiestas canceladas

El aumento en los contagios en Estados Unidos, Puerto Rico, por ejemplo, ha producido un aumento en el número de personas infectadas por el coronavirus cuando los artistas se preparaban para amenizar fiestas, y las mismas han ido cancelándose.

La agenda de Milly Quezada ha sido afectada por la propagación de la variante ómicron. “He recibido la noticia de que las actividades que teníamos pautadas, tanto para Puerto Rico como para la República Dominicana, han sido canceladas. El cierre de año lo tenía en Puerto Rico. La clase artística recibe un nuevo golpe con estos cierres porque somos obreros de nuestro oficio y nos obliga a reordenar nuestros gastos, así como la perspectiva para lo que pueda venir el próximo año”.

La celebración de la Nochebuena

La intérprete de “La guacherna”, entre otros éxitos musicales, acostumbra a celebrar la Nochebuena y la Navidad junto a toda su familia, pero para evitar posibles contagios la reunión será virtual.

“La familia es vital para nosotros, nos alentaremos virtualmente. Todos vivimos cerca, pero queremos seguir llevando las recomendaciones del personal de salud. Esto ha sido muy difícil para todos, hoy se habla de una quinta ola, de repente uno se pone a procurar respuestas donde no las hay”, reflexionó.

Hay que hacer una celebración de la Navidad divertida porque los niños no entienden eso. “Me encantaría estar allá junto con mi público, le envío un abrazo navideño a la gente y los exhorto a la prudencia, que la Navidad es todos los días, le deseo paz a todo mi país, que refuercen los sentimientos familiares”, señaló.

Perspectiva

Hace 45 años que Milly Quezada debutó en la música. Lo hizo en la orquesta Milly, Joselyn & Los Vecinos, dirigida por su hoy fenecido hermano Rafael Quezada.

“Yo me siento muy afortunada porque voy a celebrar mis 45 años en la industria discográfica, donde he encontrado que la música ha sido mi pasión y luego mi medicina. He grabado 34 producciones discográficas y nos preparamos para lanzar una nueva, en la que incluiré algunas colaboraciones. Es una propuesta que me reinventa”, comentó.

Tiene en agenda celebrar sus 45 años en la música con un espectáculo, de la mano de José Antonio Rodríguez. “Si la pandemia cede, quiero hacer una gran celebración comenzando en mi país y llevarla a otros escenarios. Es mi deseo, si Dios lo permite haremos una gran puesta en escena”, comentó la artista.