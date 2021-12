Cantante es mordida por una serpiente mientras grababa video musical

Diversos medios aseguran que la serpiente no era venenosa

La cantante estadounidense Maeta utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores el tremendo susto que pasó durante el rodaje de un videoclip.

Mientras se encontraba acostada en el suelo grabando escenas para un video musical, un ayudante coloca una serpiente en su pecho, la cual empieza a revolverse hasta que termina atacándola. La artista rápidamente aparta al reptil, pero éste ya le había mordido la barbilla.

“Lo que pasó por hacer videos para todos ustedes”, reza la publicación de la cantante en su cuenta de Instagram acompañada del video de apenas cinco segundos que al momento cuenta con casi medio millón de reproducciones. Más tarde, posteó en Twitter: "Nunca más".

Aunque no han trascendido detalles sobre el incidente, diversos medios aseguran que la serpiente no era venenosa, por lo que la artista no sufrió daños.

Maeta, de 21 años, es una cantante de R&B, intérprete de temas como "Teen Scene”, “Toxic” y “Habits”. Recientemente se unió a la empresa de entretenimiento del rapero Jay-Z, Roc Nation, de la que también forman parte Rita Ora, Willow y J. Cole.