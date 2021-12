Canciones de salsa que ya cumplieron 50 años

El tiempo pasa, pero el legado permanece. La salsa es un género que llegó para quedarse. Prueba de ello es que hay canciones que han pasado la prueba del tiempo, unas no propiamente en salsa, pero sí de la base rítmica que la alimenta como el son y la guaracha.

El "Asalto Navideño" es un clásico de los intérpretes de raíces boricuas Willie Colón y Héctor Lavoe que ya cumplió 50 años, entrenada en el año 1971.

"Se acerca la Navidad, y a todos nos va a alegrar, el jibarito cantando aires de felicidad", es el estribillo que se ha cantado por generaciones.

La canción fue lanzada bajo el sello de la Fania Récords, del fenecido músico y director de orquesta dominicano Johnny Pacheco (25 de marzo de 1935- 15 de febrero de 2021) y del empresario Jerry Masucci (7 de octubre del 1934-21 de diciembre de 1997).

De igual forma aparece el tema del fenecido artista Johnny Ventura y su combo "Ah...! Yo no sé no".

De acuerdo con el portal Azucalola.com bajo la firma de Juana Peña, del listado de 50 canciones otras son "Vámonos pa'l monte" de Eddy Palmieri, El Gran Combo "De punta a punta", Ismael Rivera con Kako y su Orchestra "Lo último en la avenida", además de la Orquesta La Selecta de Raphy Leavitt "Payaso", La Sonora Ponceña con su "Navidad Criolla"; La Lupe "La Lupe en Madrid - Vol. 17", Willie Rodríguez And His Orchestra "The Puerto Rico Kid", Sonora Ponceña con "Algo de locura", Hommy Sanz y el tema "Solito", así como El Afrocombo "Pan con Salsa".

El genio de Johnny Pacheco

La mayoría de los éxitos que llegan a esta "edad" musical salieron de genio de Pacheco, ya sea en producción, dirección musical o composición junto a La Fania.

A Johnny Pacheco se le atribuye ser el creador del término "salsa" y fue cofundador de la mítica orquesta "La Fania All Star" donde brillaron grandes intérpretes como Celia Cruz, Rubén Blades y Héctor Lavoe.

Sobre el término "salsa" cuenta el reconocido locutor apodado el “Salsólogo mayor”, Eugenio Pérez en una pasada entrevista con Diario Libre que en el principio Johnny Pacheco tenía entre los músicos y cantantes a Bobby Valentín, Larry Harlow, Cheo Feliciano, Ray Barreto, Willie Colón, quienes grabaron el LP titulado “Salsa”.

Comenta que Pacheco luego le da la oportunidad a la “Guarachera de Cuba”, Celia Cruz, y juntos grabaron el disco “Celia y Johnny”, del que se desprende el éxito “Quimbara”.

“El jueves 24 de agosto de 1973 se oficializó este movimiento cuando La Fania All Star hizo su segunda película titulada ‘Salsa’, refiere.

Otros artistas que pasaron por la Fania desde los comienzos fueron Monguito el Único, Piconte Rodríguez, Héctor Casanova, el cubano Sergio González, Daniel Santos, Rey Reyes, Kelman Núñez, del que Pacheco fue el productor de los discos.

Johnny Pacheco fue un gran compositor: de 150 canciones que grabó se destacan “Mi gente” y “El rey de la puntualidad”, esta última dedicada a Héctor Lavoe. Ambos temas lo popularizó el controversial cantante boricua fallecido en el 1993 a los 43 años.

A continuación, un extracto de las canciones que no se olvidan y son ideales para esta fiestas de Fin de Año.

1. Asalto Navideño

Vámonos pa'l monte

Ah...! Yo no sé no

Navidad criolla

Pan con salsa