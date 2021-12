Tras libertad financiera, Britney Spears no ha vuelto a la música, y esta es la razón

Britney Spears aun no está preparada para volver a hacer música después de 13 años bajo una tutela que le quitó el control de sus asuntos personales y empresariales. Ella mima reveló la razón.

Spears, de 40 años y quien el mes pasado fue liberada de la disposición judicial de 2008 solicitada por su padre, dijo en una extensa publicación en Instagram que quería “presionarme un poco más y hacer cosas que me asusten, pero no demasiado” en 2022.

”Supongo que a la mayoría le parece raro que ya no haga música. La gente no tiene ni idea de las cosas horribles que me han hecho personalmente y después de lo que he pasado, ¡¡¡me aterra la gente y la industria!!!”, escribió Spears, que actuó por última vez en público en octubre de 2018.

“No hacer más mi música es mi forma de decir ‘ándate a la mierda’ en cierto sentido, cuando en realidad sólo beneficia a mi familia ignorando mi verdadero trabajo. Es como si inconscientemente les hubiera dejado ganar”, añadió la intérprete de “Toxic”.

Como reseña el medio internacional "Infobae", la batalla de Britney Spears por su libertad fue quizás una de las noticias comentadas en Hollywood y en el mundo en 2021. Después de numerosos documentales que cubrían el drama legal y familiar de la estrella del pop, la jueza Brenda Penny la liberó de la tutela judicial de casi 14 años en el mes de noviembre. Finalmente, Jamie Spears perdió el control sobre su hija.

Nadie sabe si volverá a los escenarios pero, como señaló su abogado, el ex fiscal Mathew Rosengart, en la puerta de los juzgados: “Lo que sigue ahora para Britney depende de una sola persona: Britney”.