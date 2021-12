Wason Brazobán sobre Danilo Medina: "Para mí, ha hecho el mejor gobierno"

El cantautor dominicano Wason Brazobán volvió a causar polémica al afirmar que el gobierno del expresidente Danilo Medina ha sido el mejor mandato que ha tenido el país.

“Para mí (Danilo Medina), ha hecho el mejor gobierno o el menos malo que yo he visto en mi país y ojalá que Abinader lo supere porque gana el país”, sostuvo en una publicación en Instagram que ha generado todo tipo de reacciones, aunque no es la primera vez que hace esta afirmación de la presidencia de Medina (2012-2020).

Puntualizó que no es amigo del expresidente y que solo lo vio una vez en el Palacio Nacional.

Sobre la corrupción, el intérprete de “Tu ausencia” expresó: “¿Corrupción? Sí, pero ¿qué gobierno dominicano ha estado libre de corrupción? La política no es tan simple, mi gente”.

Llamó a los seguidores en sus acostumbrados “#Wasonpensando” a debatir con altura y sin ofensas como le enseñó su padre y pidió que investiguen y lean más para que puedan defender su opinión de frente.

“No he cobrado nunca en ningún gobierno, gracias a Dios no lo he necesitado. Pero soy un ser humano y tengo mi opinión de las cosas”, agregó.

“El que robó que vaya preso y ojalá y sea así para todos los colores”, dijo.

En otra publicación en su cuenta con un millón de seguidores manifestó que no tiene compromisos con nadie. “Soy un tipo que dice lo que piensa y punto. #wasonpensando #elpoetadelpueblo”.

El artista denominado “El poeta del pueblo” apoyó en las elecciones pasadas al candidato Gonzalo Castillo para “continuar la obra de Danilo”.

Aunque se ha ganado muchos detractores por sus publicaciones en defensa del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Wason continúa compartiendo sus “#Wasonpensando”, unos pensamientos en Instagram donde habla de todo un poco y más de política. El año pasado expresó que la administración de Danilo Medina ha sido el mejor gobierno “desde los 12 años de Joaquín Balaguer hasta hoy”.

Actualmente la figura del exmandatario se ha visto cuestionada por los miembros de su familia acusados de actos de corrupción.

