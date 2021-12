Dulce María reveló pleito con Anahí

Dulce María, Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez, Christopher Uckermann y Poncho Herrera, integraropn el popular grupo RBD, que entre 2004 y 2008 emularon el éxito del grupo original argentino, Rebelde Way.

Como reseña la revista People en español, los actores y cantantes mexicanos estuvieron reunidos de manera intensa debido a las constantes giras y presentaciones que tuvieron que realizar; además, al inicio, continuaban con las grabaciones de la telenovela Rebelde. Dicha convivencia ocasionó que desacuerdos; uno de ellos, se suscitó entre Anahí y Dulce María, según dio a conocer la también compositora.

"Una vez nos peleamos Anahí y yo, en Brasil. No es cierto, no fue en Brasil, fue en McAllen, no me acuerdo por qué", reveló Dulce María en entrevista con Yordi Rosado (YouTube). "Al final estábamos las dos así juntas; nos fuimos a comer y todos estaban así '¿qué pasó'. Pero hablamos, teníamos esa comunicación y hacíamos que todo fluyera".

De hecho, la cantante explicó cómo ha sido su relación personal con su colega, a quien conoce desde hace muchos años. "[En la época de RBD] me llevaba bien con ella", confesó.

"Hubo muchas etapas. Por un lado, a Anahí la conozco desde muy chiquitas. Entonces, hay como un cariño genuino desde hace muchos años, pero también es canijilla, pero se sabe que es así. Se sabe cómo es", agregó. "Es muy inteligente y también se da a querer mucho".

Dulce María también dejó claro que los conflictos nunca pasaron a mayores y en general mantenía un buen trato con todos, incluyendo a Alfonso Herrera, quien fue su novio durante un tiempo. Además, todos hacían a un lado sus conflictos interpersonales cuando se trataba de cumplir con sus compromisos laborales. "Con Maite al principio nos empezamos a llevar mucho. Con Christian siempre me he llevado bien", explicó.

"Éramos muy profesionales, en los shows siempre estábamos bien, en las grabaciones igual. Cada quien, sus cosas personales eran aparte", enfatizó. "Es una conexión que hicimos para toda la vida. Independientemente de hayamos querido o no, de cuánto nos llevemos ahora o no, es algo que nos conectó para siempre".