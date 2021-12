Romeo Santos: Presencié traiciones de personas que juraron jamás fallarme

Como pocas veces el cantautor Romeo Santos abrió su corazón en Instagram y reveló aspectos desconocidos de su vida privada. "El chico de las poesías" se refirió a traiciones, alegrías y tristezas en un mensaje que hizo público en su red social de Instagram.

"Presencié traiciones de personas que juraron jamás fallarme. Me sentí impotente, y hasta cuestioné mi propio juicio por haber confiado en ellos", confiesa sin señalar a las personas a quien les envía el mensaje.

"La única fortaleza en momentos de aflicción fue mi familia, y la música que sirvió de distracción", reseñó en otra línea de su mensaje.

"Comprobé que los héroes pueden ser tildados de villano, dependiendo de quién relata el cuento. Que a veces cuando extiendes tus manos, fácilmente te quieren arrancan el brazo. Y para algunos, los favores son valorados hasta que te pidan uno que no se puede hacer. Es ahí cuando la gratitud y la memoria se les empiezan a oxidar", escribió.



Continuó: "Aprendí que, irónicamente, teniendo tantas razones y pruebas para cambiar la percepción errónea que tienen algunos sobre mi persona, preferí guardar silencio. Me doy cuenta que estoy madurando, y he llegado a comprender que el silencio te da poder y prosperidad. Y que el tiempo se encargará de mostrar la verdad, y desmentir falacias".

Finalizó con una contundente frase, con la que reseña el poderío musical que asegura tener dentro de la industria y cómo no es reconocido como dice merecer.

"Concluyo admitiendo que me siento top 5 de los mejores artistas de mi generación. Sin embargo, a veces percibo que soy el campeón subestimado", estimó.