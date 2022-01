Los principales retos de artistas y empresarios dominicanos para el 2022

Sobrevivir a la pandemia del coronavirus y continuar vigentes con proyectos del interés del público, son algunos de los principales retos que señalaron figuras de diversas áreas del entretiminto, tras ser consultados por Diario Libre.

Al ser cuestionados sobre cómo visualizan el próximo año, varios destacaron que con incertidumbre por la pandemia que amenaza con cerrar nuevamente la industria que le ha costado tanto levántarse y ue ha sido uno de las más afectadas.

Empresarios artísticos, cantantes, actrices, músicos, estos son los retos que identificaron.

Artistas:

Pavel Núñez, cantautor

Fuente externa (Pavel Núñez.)

“Los retos que está ya afrontando el entretenimiento es la incertidumbre de no saber si los picos van a continuar y si vienen otras cepas. Pongamos que esta sea la última cepa vital, que venga a equilibrar los efectos de la pandemia, y a partir de aquí esto se convierta en un resfriado más. Independientemente de esto ya hay muchas estructuras que cambiaron, que no van a Volver a ser como eran antes, y eso obviamente representa para el entretenimiento una reinvención, porque definitivamente los aforos grandes han dado como estadística dejar un brote de infecciones. Los artistas de esos tamaños van a tener que empezar a ser pequeños con muchos protocolos, por que independientemente de que esto se convierta en un resfriado van a pasar muchos años para que se pueda establecer como un resfriado común, y basándonos en eso creo que el entretenimiento está destinado en 2022 a reinventarse más de lo que lo ha hecho, a lo mejor tengamos que volver a una modalidad virtual en algún momento, hasta que este pico baje; entiendo que no se van a cerrar las salas de eventos, pero sí habrá que hacer cambios estructurales que deberemos hacer para mantenernos en la palestra".

Javish Victoria, cantante del Conjunto Quisqueya

Fuente externa (Javish Victoria, cantante del Conjunto Quisqueya. )

“Basado en lo que está aconteciendo hoy en día, los primeros meses vamos a tener problemas en el sentido de que va a haber muchos negocios que van a tener que ser restringidos, por lo menos en Puerto Rico en mi negocio de piano-bar y restaurante ya empezaron a restringirnos; aunque no vislumbro que sea tan largo como hace un año, porque el panorama ha cambiado con la vacunación. Después creo que las cosas volverán a la normalidad porque hay que vivir con esto, no se pueden cerrar los países, la economía tiene que seguir fluyendo.

Cecilia García, actriz

Fuente externa (Cecilia García.)

“El próximo año el gran reto será la salud, que lo determina todo. Esta nueva ola de rebrotes con el ómicrom, siento que es el comienzo del final, y así parece que piensan los investigadores. Creo que el paso más duro ya lo hemos pasado y por más que uno quiera decir que las cosas van a estar igual, todo se toma su tiempo. Las cosas se cerraron con un portazo, pero hemos recibido tantas cosas y hemos visto tantas desgracias, pero las cosas se van enderezando, aunque tiene que ser poco a poco, trabajar sobre seguro, porque luego viene la confianza de la gente y las imprudencias. Creo que el próximo año será mucho mejor para el entretenimiento y la gente valorará mucho más lo que se haga de ahora en Adelante, y tengo muchas esperanzas de que las cosas van a ir para mejor, ese es al menos mi gran deseo”.

Empresarios artísticos:

César Súarez Jr., empresario artístico

“Los retos son poder superar finalmente el tema del Covid que genera tanta incertidumbre y restricciones (que todos estemos vacunados). El negocio del espectáculo es sumamente sensible y cualquier ruido mediático o turbulencia en el país afecta el tránsito y desarrollo del mismo. El entusiasmo y deseo del público de ir a conciertos y espectáculos está muy latente y se evidenció en nuestro caso con los 12 conciertos que realizamos este año, todos fueron exitosos”.

Amable Valenzuela, empresario artístico

“El panorama de la industria del entretenimiento para el año que se avecina no lo veo claro. Aunque se han proyectado varios eventos nacionales e internacionales, es aún prematuro predecir lo que va a pasar. De hecho, algunos grandes eventos y premiaciones han cambiado de fecha por la nueva ola. Nosotros, como empresarios, tenemos que ser cautos y precavidos con la programación de los eventos, También los demás colegas están viendo esto día a día para ver qué puede pasar. De hecho, en el último trimestre del 2021 se habían reactivado algunas presentaciones artísticas, pero la nueva variante ha dado como resultado que se planifiquen mejor los próximos eventos. La industria siempre tendrá ese asterisco de preocupación para lo que pueda venir y entendemos que, después de la pandemia, habrá una nueva forma de preferencia del consumidor en los espectáculos, en el sentido de si los va a limitar anteponiendo más su salud a la diversión. No veo muy optimista el panorama en términos generales”.

Vidal Cedeño ( Empresario artístico con más de 25 años de experiencia en NY, promotor de la música dominicana en EEUU)

“La música y el entretenimiento, en sentido general y a nivel mundial, ha tenido que enfrentar muchos retos a través del tiempo y de la historia, pero fueron diferentes a los que hemos enfrentado en los últimos dos años tras la aparición del Covid-19. En los últimos 6 o 7 meses en EEUU hubo un respire, ya que la gente tenía muchas ansias y deseos de ver a cada uno de nuestros artistas en su magnitud, pero no es ningún secreto para nadie que el reto en el 2022 sigue siendo un futuro incierto porque estamos viviendo una nueva ola que no nos permite preparar grandes eventos y espectáculos. Lo que se vislumbra es que en cualquier momento uno puede tener todo listo y de repente hay que suspender o posponer, algo que ya está pasando en Puerto Rico, en EEUU, y también nuestro propio país, aun no nos hemos librado de las olas y nuevas cepas que estamos viviendo. El reto principal que estamos viviendo es la incertidumbre. Yo personalmente no pienso inmiscuirme en grandes eventos, multitudinarios, por el riesgo de tener que posponer o suspender. Vivimos a expensas de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Nosotros en EEUU y principalmente en NY y zonas aledañas, donde inciden nuestros artistas y talentos, tenemos varias cosas programadas a partir del mes de febrero del 2022, pero hay que ver qué es lo que va a pasar”.

Pedro Núñez del Risco, empresario artístico

“A mi juicio que los retos que enfrenta el entretenimiento para el próximo año dependen totalmente de una política estatal, gubernamental hecha en beneficio de los artistas, y hablo a nivel general, de artistas populares, clásicos, artistas plásticos, actores, de toda la era de la cultura en sentido general. Y creo que tiene que haber una política de Estado que provoque y promueva que se desarrollen proyectos en cada ciudad de representaciones artísticas, algo así como reformular las patronales, para que tengan un contenido cultural y artístico a la vez, que valga la pena y la gente lo pueda apreciar. Es importante contar con ese apoyo gubernamental al que se puedan sumar marcas comerciales para que ese con presupuesto sea suficiente para que todo el año se pueda estar disfrutando de un entretenimiento sano, porque lo que el país necesita son actividades y proyectos sanos porque todo lo que nos rodea hasta ahora no es sano”.