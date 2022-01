Anthony Santos se sintió “doblemente mal” por fiesta de solo dos horas; aclara razón

Quien ha seguido la trayectoria del destacado bachatero Anthony Santos sabe que, tal cual como lo dice en sus canciones, sus fiestas son “hasta las 15 de la mañana sin parar”.

Pero siempre hay una primera vez y fue lo que describieron algunos asistentes a una fiesta en Santiago de los Caballeros quienes en un video alegaron sentirse “engañados” porque el cantante de “Ciego de amor” solo tocó dos horas.

El intérprete colgó un comunicado en su cuenta de Instagram en el que explicó lo sucedido, admitiendo que lo mandaron a bajar de tarima a las 2:00 de la madrugada porque los productores no tenían el permiso de que tocara hasta las 4:00 a.m.

“En la fiesta amenizada en Santiago de los Caballeros, el pasado miércoles 29 de diciembre, los organizadores del evento me aseguraron que ellos tenían en su poder un permiso que me permitiría cantarles hasta las 4:00 a.m. y, no fue así”, dice el comunicado firmado por Anthony Santos.

El artista dijo que se enteró de la situación cuando fue mandado a detener, creyendo que era su primer set de la noche.

Precisa la información que “del mismo modo me entero que mi equipo de trabajo, amigos y colaboradores, hicieron hasta lo imposible esa noche para lograr que las autoridades concedieran una extensión de horario para poder satisfacer al público que hizo su inversión para verme cantar como de costumbre, pero no fue posible conseguirlo”.

“El bachatú”, como también es conocido, subrayó que tanto su público de Santiago como los fanáticos en general saben que “cuando me toca cantarles es hasta que salga el sol”.

Lamentó los inconvenientes que esto pudo traerles a los asistentes y admitió sentirse “doblemente mal”.

Así lo explicó: “Primero por ustedes que son mi razón de existir en este mundo artístico y, segundo, porque subí a escena a las 12:15 a.m., como de costumbre, creyendo en la palabra de los organizadores sobre el supuesto permiso a las 4:00 a.m.”.

En el video que se hizo viral se escucha a un asistente de la fiesta decir: “No importa que sea el Mayimbe pero tamo’s engañados, RD$200 mil pesos por mesa, 1 hora cantando y míralo ahí los músicos, ya se ‘fuen’ to’”, dijo el individuo en tono molesto.

Explicada esta situación, el intérprete de “Voy pa’ llá” hizo otra esperada fiesta, su tradicional “Bazucazo Navideño 2021” en Baní el jueves 30 de diciembre y no se reportaron inconvenientes.

En fiesta de Anthony Santos en Santiago engañaron a los presentes.

Estos dicen que el artista subió a tamarima y solo cantó cuatro temas y se fue.



La incomodidad se adueñó de quienes pagaron altas sumas de dinero, y no pudieron disfrutar del evento artístico. pic.twitter.com/Dhe4bHGSIi — WWW.ELMAMEYNEWS.COM (@ceballos047) December 31, 2021