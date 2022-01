Cantautor Manerra promociona su EP "1984" y resalta memoria de Víctor Víctor

El cantautor dominicano Manerra inicia el 2022 con buen pie. Se encuentra promocionando "1984", su EP lanzado en octubre. Esta producción incluye la canción "Bonita" junto a la cantante Lia Mariotti.

Manerra, quien en la pasada edición de Premios Soberano encabezó el homenaje al fenecido artista Víctor Víctor, define "1984" como un álbum conceptual de cuatro canciones donde todo gira en torno al mar. Juega a la ilusión de regresar al año 1984 con algunos sonidos y elementos de la actualidad.

"Se aparta drásticamente de todo lo que hemos publicado anteriormente aunque mantiene nuestra esencia en las letras y las armonías. Sin embargo es un álbum altamente electrónico donde quise insertar elementos de nuestra cultura como la tambora dominicana en un funk y me encantó el resultado", resalta en un comunicado de prensa.

En el año 2020, Manerra fue ganador de cuatro categorías en Premios Indie Dominicano por su primer EP. Una de sus bachatas es "Bachata Colonial". En el 2021 estrenó el sencillo "República de amor".

Sobre el tema lanzado en marzo del 2021 resalta: "Fue un merengue que producimos en honor a la mujer y a la República Dominicana donde invité a participar a jóvenes cantantes del nivel de Ylsa Moreno, Constanza Liz,Laura Guzmán, Rose Mateo,Agatha Alberti,Salime Caram,Aris Cruz y Nicole Meza en la trompeta".

Luego estrenó el álbum "Cucuche Vol 1" en junio del recién acabado 2021, el cual consta de duetos junto a cantantes emergentes de Colombia,Puerto Rico,Venezuela y Panamá como Catalina Pineda, Fabiola Méndez, Sherezade Valentiner y Gaby Cotter, respectivamente.

En este álbum se encuentra el homenaje a Don Victor Victor titulado "Siempre estarás".

"Vestida de Flores" fue otro sencillo publicado en septiembre, un pambiche fusionado con otros patrones rítmicos. "Es una canción muy dulce y romántica. La caratula es una obra de doña Patricia Reid,un tesoro invaluable del arte dominicano", dice.

En Premios Soberano 2021

Fue en el homenaje al fenecido artista dominicano Víctor Víctor que tuvo la oportunidad de actuar por primera vez en Premios Soberano, en junio del 2021.

"Jamás imaginé que estaría presentándome en los Premios Soberano,sin embargo Dios me sorprendió una vez mas! Matemáticamente es algo casi imposible para un muchacho que recién está publicando su música, sin manager ni disquera, pero ¡para Dios todo es posible! Fue una de los momentos más surreales de mi carrera,no lo creí hasta que lo ví por televisión", confesó Manerra.

Agradeció al productor René Brea y el maestro Alfio Lora por la oportunidad.

"Bachata mía" en el Centro León

El pasado viernes 10 de diciembre, bajo la producción y dirección del maestro Jochy Sánchez se celebró a casa llena en el Centro León el natalicio del inolvidable intérprete de "Así es mi amor" y "Mesita de noche", Víctor Víctor, con una puesta en escena exquisita recordando su vida y su obra con el título "Bachata mia".

Manerra fue uno de los invitados y debutando a su vez en Santiago de los Caballeros, donde interpretó dos temas de la autoría de 'Vitico', como era conocidoen su círculo de amigos. "Así es mi amor" y "Te busco".

El maestro Rafael Solano, José Antonio Rodríguez, Mariela Mercado, Bilma Olivence y Pavel Núñez bajo la magistral conducción de Freddy Ginebra fueron protagonistas de la celebración inolvidable al laureado cantautor Víctor Víctor.

Sobre su pasión por la música narra que cuando vivía en Santiago le pidió a su padre un piano de juguete. Lo complació, pero fue en su mudanza a Santo Domingo que una vecina, doña Yolanda Camilo, maestra de piano formidable que ya estaba retirada, instó a su madre a ponerlo en clases de piano.

"Y así llegué donde Doña Berenice Mubarak de Ricart,mi primera maestra de piano. Sin embargo, no fue hasta que conocí la música de Bobby Cruz y Richie Ray que mi relación con la música cambió drásticamente mi vida. A mi no me gustaba mucho la música clásica y fue entonces cuando descubrí a Richie Ray, eso revolucionó mi vida", expresó.

Agregó que algunos años después comenzó a tocar el piano en la iglesia. "Fue mi gran escuela, tuve dos grandes maestros musicales en esa etapa: don Braulio Portes y don Rafael Gómez, ambos me enseñaron gran parte de lo que se hoy musicalmente. Luego entré al Conservatorio Nacional de Música y posteriormente me gradué de Derecho en la Universidad Iberoamericana".

Manerra publicó un nuevo sencillo titulado "Todo me suena a tu nombre" y este 2022 tiene programadas varias presentaciones puntuales en el país.

