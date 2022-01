El video con el que Elvis Crespo bromea sobre su parecido con Rosalía

El cantante puertorriqueño Elvis Crespo se toma en 'chercha' las comparaciones que le hacen de que se parece a ciertas figuras famosas. Al intérprete de "Píntame" le han buscado parecido hasta con la cantante española Rosalía, por lo que el artista se burló de una forma muy llamativa.

El cantante hizo un Tik Tok de un video corto en que une su cara con Rosalía dejando ver las 'similitudes' y aclaró en tono jocoso: "COMUNICADO OFICIAL: La @rosalia.vt no es mi hija".

Las reacciones no se han hecho esperar. La merenguera boricua Olga Tañón y la ex Miss Universo Alicia Machado comentaron con emoticons de risa.

"Si viste tu hija grande, son identicos", "Si tu lo dices", "Genial", "Lo que se ve no se pregunta", fueron parte de los mensajes de los usuarios.

No es la primera vez que Elvis Crespo tiene que decir que no es familiar de un famoso. Se recuerda que fue comparado con el exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, y hasta se tomaron una fotografía juntos en el 2019. "Separados al nacer", el "Procurador del merengue", así le comentaron. Pero luego tuvo que aclarar: "No soy hermano del procurador".

En 2019 se hizo viral imagen

En agosto del año 2019 un usuario de Twitter viralizó una imagen del parecido del cantante puertorriqueño con la española justo con la foto oficial del álbum “Suavemente” de Crespo (1998) y la canción “Con altura” de Rosalía (2019) en las que posan en primer plano de lado.

Como Elvis ha tenido el look de cabello largo negro, así como Rosalía, los fanáticos encontraron un parecido aún mayor.

El usuario de Twitter Manuel González (@manolux4444) fue quien escribió: ¿Y a quién se parece Crespo en esta foto? ¡Pues nada más y nada menos que a Rosalía! Y aqua tenemos la prueba.

De salieron más imágenes comparativas e incluso memes. En un momento la joven artista comentó algunos.

En efecto, el merenguero no se molesta por estas semejanzas y lo dejó claro este martes con el Tik Tok sobre Rosalía. ¿A quién más se parece Elvis Crespo?

Nadie habla de que la rosalia es hija de elvis crespo,no tengo pruebas pero tampoco dudas. pic.twitter.com/Wtl6avimqN — ?GuarrillA_PreciosA? (@HaYaT_eA30) July 11, 2019

Acabo de descubrir que Elvis Crespo y Rosalía son la misma persona. pic.twitter.com/LgPRHsBpAN — Manuel González (Gallipato) (@manolux4444) August 21, 2019