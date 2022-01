Natti Natasha se une a la fiebre del k-pop; anuncia junte con MOMOLAND

La dominicana Natti Natasha anunció una colaboración con el grupo femenino de k-pop MOMOLAND. El lanzamiento del sencillo que llevará por nombre "Yummy yummy love" será el próximo 14 de enero.

Esta será la entrada por la puerta grande de la intérprete de "La mejor versión de mi" al mundo del pop coreano.

En las cuentas oficiales de la agrupación compuesta por seis chicas compartieron una imagen junto a Natti aparentemente del video musical montando patines.

El estilo musical de Natti es reguetón y pop urbano. ¿Cantarán en español e inglés?

La dominicana alcanzó la fama internacional con su canción "Criminal", cuyo video alcanzó 2 mil 200 millones de reproducciones. Además, la pareja del productor Raphy Pina, con quien tuvo a su primogénita Vida Isabelle el 22 de mayo del 2021, es muy seguida en las redes sociales con 34 millones de seguidores en Instagram.

'#MOMOLANDxNATTI', '#MOMOLAND' y '#NattiNatasha' son las etiquetas que han utilizado los fanáticos para crear expectativa por la nueva canción.

Sobre MOMOLAND

De acuerdo con el portal mundokpop.com que se especializa en todo lo relacionado al mundo del entretenimiento surcoreano, MOMOLAND debutó el 10 de noviembre de 2016 con su mini álbum "Welcome to MOMOLAND", bajo la empresa MLD Entertainment. Las integrantes fueron elegidas por medio del reality show "Finding MOMOLAND" (Buscando a MOMOLAND).

El grupo femenino debutó inicialmente con siete miembros, Hyebin, Nayun, JooE, Ahin, Nancy y Yeonwoo, pero en 2017 fueron agregadas al grupo Daisy y Taeha, aunque en 2019 Yeonwoo y Taeha dejaron el grupo y en 2020 Daisy, refiere el portal.

MOMOLAND logró fama tras su canción "Bboom Bboom". Este audiovisual tiene más de 513 millones de vistas en YouTube.

Luego del éxito de ‘Bboom Bboom’, han popularizado "BAAM", "Thumbs Up" y "Ready or Not". Debido a su fama han comercializado libros, carteles y pósters.

No se puede olvidar que el fenómeno del K-Pop (Korean popular music en inglés o música pop coreana es español) tiene a unos chicos que son la sensación del momento y son los BTS por sus hits "Dynamite", "Life goes on" y "Permission to dance".

Hay otras agrupaciones bastante populares como las Black Pink, EXO, Shinee, Twice, Big Bang, Super Junior y Girls Generation.

