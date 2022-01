Ivon Espinosa, la mánager detrás de varios proyectos de salsa

Ivon Espinosa, conocida como "La Matatana", es una reconocida productora artística que tiene un largo camino recorrido en promociones artísticas, booking, promociones radial en la República Dominicana y los Estados Unidos, hasta alcanzar las posiciones que ocupa en la actualidad como mánager de varios artistas internacionales.

Hoy es presidenta de las empresas La Mundial Media y Ti Krow Group LLC, refiere una nota de prensa.

Pasión por la salsa

Su entrada a este género musical sucedió cuando un día recibió una llamada de quien se convertiría en su mentor y socio, Chichí Aponte, para que le hiciera el favor de llevar un tema a las emisoras radiales. Ese tema fue "Mi credo", de Proyecto A.

"Imagínate, yo no tenía la menor idea que ese favor me cambiaría la vida, a través de este y de la mano de Chichí aprendí de las promociones radiales y me introduje al mundo de la salsa", recuerda. Luego vino el "El Temporal”, de Edgar Daniel.

"Y una chica urbana criada en Nueva York se enamoró perdidamente de la salsa”, afirmó.

En esos momentos entraban a la radio los salseros nacionales Alex Matos, Victor Waill y Yiyo Sarante. La fama de "La Matatana" como promotora radial y su negocio de bookings le permitió dejar su trabajo en los call centers.

En el 2013 fundó La Mundial Media, empresa que tenía como artista exclusivo a Jehu “El Rey”, quien bajo su manejo se dio a conocer el éxito “Tu sin mi” y fue representante de Proyecto A y Marlow Rosado, los cuales tuvieron su primera gira exitosa por la República Dominicana.

Firmó para su catálogo al salsero boricua Rik Indo, artista exclusivo al que ha trabajado con tanto acierto desde el 2014, que fue nominado en la categoría de Artista Revelación en los prestigiosos premios Lo Nuestro. Además, ha colocado 5 temas en el Top 10 de los Billboards Tropicales, indica la información.

Cabe destacar el trabajo que está haciendo "La Matatana" con Gerardo Lares “El Príncipe Azteca” de la Bachata, bajo el sello de Moondance Entertainment Group.

Sus inicios fueron en el mundo urbano.

Indica la información que entre 2010-2013 fueron años de mucho movimiento en el ambiente urbano, época donde surgían artistas como Vakero, El Poeta Callejero y Villano Sam, y ella se desempeñaba como comunicadora de farándula en varios de estos espacios como "El Pachuco Show", "De Noche con Manny" y "Las Noches Son Geniales" y como promotora de eventos urbanos.

Su forma directa y responsable de hacer su trabajo le ganó el apodo de “La Matatana” y debido a esa fama recibió otras ofertas de trabajo para dar frente al proyecto como Rubén El Moreno de La Mega NYC.

"Todo sacrificio tiene su recompensa, hay que ser positivos, trabajar sin desmayar, solo así se puede crecer en lo que a uno le gusta. Este es un negocio muy cambiante y muy difícil, pero si se trabaja con honestidad, sin dañar a nadie, todo obrará para bien, pienso que por eso Dios nos ha dado más de lo que soñábamos", concluyó la representante del negocio musical.