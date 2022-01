El desahogo viral de Juanes: "Odio las redes sociales"

El cantautor colombiano Juanes estalló contra las redes sociales y cómo se le dedica más tiempo a ellas que hasta a la propia familia.

"El problema que tengo es que odio las redes sociales; las detesto. No es que odie las redes sociales, porque no odio a la gente. Odio la redes sociales, lo que significa eso, lo que implica eso, lo que hay que hacer", advirtió en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Pues claro, es todo el día lo mismo: yo diciendo '¿pero que mierda me invento para [atraer al público]'… no, estoy mamado de esta mierda ¡No quiero inventarme nada más! ¡Me valen las putas redes sociales!".

Y si bien, el cantante aceptó que, por momentos, también le gusta entrar en ellas. No le agrada que le quiten el tiempo.

"A todo el mundo no le encantan las redes sociales", expresó. "De vez en cuando, si chismoseo, acepto. No es que no me guste chismosear, me gusta chismosear, pero no siempre. Todo el día hijo de puta viendo que hace todo el mundo, no me gusta; estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer"

Como reseña People en español, la polémica se desató porque algunos consideraron que el compositor se "tomó el tiempo para grabar el video y subirlo" o bien, le aconsejaron que "cierre sus cuentas entonces". Colegas como Alejandro Sanz aplaudieron su opinion.