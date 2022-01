Héctor Acosta, positivo a la Covid-19, pospone concierto de esta noche

Asegura que no tiene síntomas y que las vacunas lo han protegido

El popular intérprete de merengue y bachatas, Héctor Acosta "El Torito" ha sido diagnosticado positivo a la Covid-19 según reveló este jueves a Diario Libre, lo que ha provocado la posposición del concierto que protagonizaría esta noche en Hard Rock Café Santo Domingo.

"Salí positivo al Covid. El martes me hice la prueba y ayer me dieron los resultados positivos, pero solo siento gripe, tupido. Ni fiebre ni nada en ningún otro órgano. Desde el martes empecé a sentir la gripe, las vacunas me ayudaron mucho", comentó el artista a DL.

Héctor Acosta (El Torito) y su orquesta tenían previsto actuar este 6 de enero en Hard Rock Café Santo Domingo, con el concierto "El Torito las canta todas".

"Le informo que el concierto que se haría hoy ya sido pautado para el próximo jueves, si Dios lo permite", comentó en también Senador por la provincia Monseñor Nouel.