Elvis Crespo sorprende a un fanático en un autobús y su hilarante reacción queda captada

El artista no dudó en cantar a un admirador que no se percató que lo tenía al lado

Confundido pero feliz. Así reaccionó un fanático puertorriqueño del merenguero Elvis Crespo al conocerlo en persona mientras viajaban en un autobús.

El cantante sorprendió a un fanático suyo en medio de sus vacaciones por Tennessee en un acto de casualidad, entre ambos puertorriqueños.

El artista publicó el jocoso momento que fue captado en video por su esposa Maribel Vega, justo en medio de una guagua que viajaba por las frías montañas de Tennessee. En el video, publicado en sus redes sociales, se observa dentro de una guagua de transporte de turista a un caballero cantando la canción “Por el caminito”, uno de los éxitos del merengue, sin imaginar que Crespo estaba a su lado. El cantante comenzó a cantar el tema para luego darle la sorpresa al hombre.

“¡Sorpresa! Cosas que pasan solo una vez en la vida: Estamos todos en una guagua para bajar de una atracción en Tennessee y el caballero del lado empieza: Por el caminito, yo te llevaré y no se había dado cuenta que yo estaba al lado, empiezo a cantar y aún no se da cuenta, cuando me quito la mascarilla”, publicó el exponente de “Suavemente” en sus redes sociales.

Según el diario puertorriqueño "el Nuevo Día", el hombre, identificado como Kike Rosario en las redes sociales, aseguró que fue una “gran sorpresa y alegría que esto sucediera. Algo que jamás, jamás, imaginamos que iba a suceder”.

“Bueno, primeramente, gracias por compartir el video. Estaba deseoso de verlo!!! Para nosotros fue de gran sorpresa y alegría que esto sucediera. Algo que jamás, jamás imaginamos que iba a suceder. Simplemente te confieso que cuando te quitaste la mascarilla se me olvidó hasta la letra de la canción. Soy una persona que le encanta cantar y a todo le saco música", reza parte del mensaje del fanático en respuesta al video subido por el cantante de merengue.