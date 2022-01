Famosos cantantes que han sido modelos en videoclips de otros artistas

Un cantante de música urbana protagonizando el videoclip de un emblemático baladista o un reguetonero haciendo del interés amoroso de otras dos. Estos son solo dos ejemplo de temáticas de videoclips en los que algún cantante sirve de modelo para el audiovisual de otro.

Desde Diario Libre hemos hecho un levantamiento y a continuación traemos para ti un listado con las participaciones de famosos en videoclips de otros, y no precisamente como artistas.

Prince Royce y sus dos videos como modelo para Natti Natasha y Becky G

En el 2021, las artistas Natti Natasha y Becky G lanzaron "Ram Pam Pam", que contó con la participación de Prince Royce en el video. Formula que repiten hace tres años hicieron historia en la música urbana con su éxito "Sin Pijama".

Royce vuelve a aparecer como actor, pero mientras que en "Sin Pijama" el video parecía una visión del artista neoyorquino, esta vez en "Ram Pam Pam", representa al ex, que ya ha sido sustituido por otro mejor.

J Balvin y Lali Esposito como actores en video de Ricardo Montaner

El cantante colombiano J Balvin y la artista argentina Lali Esposito protagonizaron el clip de la canción del venezolano Ricardo Montaner, titulada "¿Qué vas a hacer?"

En la grabación, Balvin y Esposito simulan ser una pareja que, a pesar del fuerte amor terminan separados, haciendo caso al relato de la letra de la canción de Montaner.

Ricky Martin con su pareja para videoclip de Residente

Junto a Messi y Ben Affleck, el cantante puertorriqueño fue una de las estrellas convocadas por Residente para el clip del tema “Antes que el mundo se acabe”, que dura unos siete minutos que recopila 113 besos, entregando un mensaje de amor en tiempos tan delicados. En él también sale la actriz dominicana Nashla Boagert y su esposo David Maler.

Video aquí

Evaluna con Wisin y Camilo

Wisin y Camilo unieron fuerzas en una nueva colaboración estelar, que promete sonar y mucho este 2022, titulada "Buenos días". Los s cantantes estrenaron un divertido videoclip que cuenta con dos actuaciones muy especiales para los intérpretes. Por una parte esta Evaluna Montaner, esposa de Camilo, que hace el papel de hija mayor de Wisin y novia del colombiano, y por otro lado está Yelena, la hija mayor de Wisin que da vida a la hermana pequeña de Evaluna.

Video aquí

Otros famosos

Angelina Jolie – “Anybody Seen My Baby” de The Rolling Stones

Una de las actrices más sexys de Hollywood, Angelina Jolie, hizo su primera aparición en un vídeo musical con tan solo 16 años, en “Alta Marea” del cantante italiano Antonello Venditti. En 1993 volvió a protagonizar “Rock and roll dreams come through” de Meat Loaf, y en el vídeo “Its about time de Lemonheads. En esta lista, destacamos la actuación de una sensual Angelina Jolie en el tema de sus satánicas majestades, The Rolling Stones, “Anybody seen my baby?”.

Christopher Walken – “Weapon of Choice” de Fatboy Slim

En este original videoclip, el famoso actor Christopher Walken no solo demuestra que es un gran actor, sino que además posee un don natural para bailar, y la verdad es que lo hace bastante bien.

Scarlett Johansson – “What Goes Around…Comes Around”de Justin Timberlake

Justin Timberlake y una bellísima Scarlett Johansson protagonizan el videoclip de “What goes around… Comes around”. Se trata de un vídeo de casi diez minutos de duración, a modo de cortometraje.

Alicia Silverstone y Liv Tyler – “Crazy” de AerosmithLas dos jóvenes actrices protagonizan a un par de colegialas que escapan juntas en busca de aventuras. En el caso de Liv Tyler (la hija del propio Steven Tyler) sería su primera actuación importante antes del comienzo de una exitosa carrera.

Mila Kunis – “Jaded” de Aerosmith

La banda de Aerosmith es especialistas en contar con jóvenes promesas para protagonizar videoclips. Actrices como Eva Mendes, Jessica Biel, Pamela Anderson, o en este caso una jovencísima Mila Kunis impulsaron sus carreras cinematográficas gracias a la ayuda de la banda de rock estadounidense.

Bruce Willis – “Stylo” de Gorillaz

Quien mejor que el actor Bruce Willis para encarnar el papel de tipo duro en el videoclip de banda virtual, Gorillaz. El resultado es un vídeo en el que Bruce realiza una persecución por el desierto a unas criaturas animadas, al más puro estilo Thelma y Louise.

Arnold Schwarzenegger – “Big Gun” de AC/DC

Otro de los tipos duros de Hollywood, Arnold Schwarzenegger, tiene predilección por las bandas de rock, y aparece en los videoclips de Bon Jovi, Guns ‘n’ Roses y AC/DC.

Megan Fox y Dominic Monaghan – “Love the way you Lie” de Eminem & Rihanna

El actor de El Señor de los Anillos y Lost y Megan Fox, juntos protagonizan la historia de amor-odio de uno de los vídeos musicales más vistos en Youtube del rapero Eminen.

En el plano local

Fausto Mata con Lary Over & Lírico En la Casa en el tema Súbete

Zoé Saldaña y luis José Germán en La Llave de mi corazón de Juan Luis Guerra

Varios famosos locales en Llenarte de besos de Frank Ceara