El mensaje de la familia de Flow la Movie a un mes de su fatal accidente aéreo en Santo Domingo

El 15 de diciembre del 2021 el productor puertorriqueño José Ángel Hernández, de 36 años, mejor conocido como Flow la Movie, su esposa, Debbie Von Jiménez García, de 31 años, y el hijo en común, Jayden Hernández, de 4 años, y otros familiares fallecieron en el avión que se accidentó ese día, en las cercanías del Aeropuerto Internacional de las Américas en Santo Domingo y que había despegado de la terminal de El Higüero con destino a Orlando, Florida, Estados Unidos.

La compañía Helidosa, propietaria del avión, confirmó las muertes de dos menores y siete adultos en el accidente, incluyendo a la pareja, que tenía siete años de relación y un hijo en común, y trabajaba unida en el sello disquero Flow la Movie.

¿Qué pasará con las redes sociales, la compañía y otros negocios del exitoso manejador? En un mensaje publicado en su red social donde Flow la Movie superaba el millón de seguidores, su entorno cercano dio respuesta a la interrogante.

"Como todos saben, estos han sido días difíciles y complicados para la compañía, pero lo que él más anhelaba era ver a los suyos triunfar y así será. De ahora en adelante, sus redes sociales serán administradas por sus familiares y el equipo de trabajo a cargo de sus cosas para poder seguir manteniéndolos al tanto de todos los proyectos pendientes", informaron en una publicación junto a una foto suya.

Como era de esperarse la publicación generó cientos de reacciones, incluyendo la de Nio García, el artista con el que el productor trabajaba con más empeño en los últimos meses. "Flow la Movie por siempre", escribió el urbano que se encuentra en los primeros lugares por su colaboración con Don Omar, "Se menea".

"No me lo disfruto igual ahora que no estás, igual te la demos todas papi. Dios te debe tener gozando y nosotros acá sufriendo al recordarte", escribió Fabrizio, ejecutivo de la compañía que lideraba Flow la Movie.

Flow la Movie lanzó su propio sello discográfico independiente que produjo temas como "Te boté", y que encabezó los Hot Latin Songs. También fue productor de Ozuna y Nio García, de este último de temas como "La jeepeta".

Tuvo éxitos certificados en la Recording Industry Association of America de Estados Unidos, entre ellas la canción más certificada de la historia de la música latina con 80 multiplatinos y 4.8 millones de ventas certificadas.