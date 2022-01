El Estadio Olímpico, en la agenda del artista urbano Mozart La Para

Mozart La Para forma parte del exclusivo círculo de intérprete de la música urbana, que se han caracterizado por la promoción de composiciones de calidad.

Desde que debutó en los escenarios logró conectar con la juventud. El artista cerró el año con notas positivas al recibir un reconocimiento en Cali, Colombia, y abre el 2022 entre los primeros lugares de las listas del canal HTV y la revista Billboard.

Al conceder una entrevista a Diario Libre, expresó que celebra la acogida que han tenido los temas “Sin placa”, un featuring que hizo como Omega, y la canción “El Barrio”, una colaboración con el cantante y productor Alcover.

“Me siento super contento de que la canción que hicimos con Alcover se encuentre en el top 100 de la revista Billboard, ocupando el puesto número 22. Estamos compitiendo con muchos artistas internacionales de renombre. La otra canción que es con Omega está en la primera posición en la cadena HTV, lo que nos permite llegar a muchos países”, reflexionó el artista.

El impacto ha sido muy positivo para la carrera de Mozart La Para y hay reportes de que ambos temas han logrado buena acogida en el público de Estados Unidos.

“El año está comenzando, ya nos estamos preparando para lo que viene en nuestra carrera. Tenemos muchos proyectos internacionales, así como locales. Desde el punto de vista musical ya hemos grabado dos temas con Nicky Jam y otro con Damian Marley, uno de los hijos de Bob Marley”, adelantó.

Al comentar el acercamiento con Damian Marley recuerda que lo conoció a través de un hermano de este. La relación fluyó entre ambos y de inmediato comenzaron a trabajar.

“Las composiciones las elaboramos de manera conjunta. Cada cual hizo su parte. La primera canción que se estrenaría sería con Nicky Jam, pero aún faltan algunos detalles, lo de Damian saldrá más adelante”, contó.

Mercado internacional

Mozart La Para, cuyo nombre es Erickson Fernández, aseguró que, aunque no descuida la plaza nacional, está enfocado en trascender internacionalmente.

“Mucha gente en República Dominicana piensa que el mundo solo es aquí. Hay quienes dicen ‘Mozart no está sonando aquí’, piensan en lo local, pero el mundo es grande. Yo estoy en los Billboard en la posición número 22 con un tema que en mi país no lo apoyaron. Y número 1 en HTV con Omega, con una canción que sí se escuchó en nuestro país”.

El artista, que ha recibido múltiples reconocimientos en el país, lamentó que a un amplio segmento de la población que consume música urbana le gusten temas de poca calidad.

“Yo estoy viendo que fuera del país nos están reconociendo más porque hay mucha gente que le gusta la vagabundería, si tú no dices una mala palabra, la gente no lo valora porque están en disparates. Yo no hago ese tipo de música”.

De sus colegas

Al referirse a los artistas urbanos que graban temas de buen contenido citó los casos de Vakeró, Shadow Blow, MelyMel y Don Miguelo, y de este último comentó que usa una que otras palabras subidas de tono, pero que en sentido general tiene una buena propuesta.

“A mí me molesta escuchar el dembow porque hablan de lo mismo, es la misma pista. No me gusta hacer canciones así porque esos temas, al final, no quedan”, comentó el artista, que logró trascender como intérprete en 2008.

Al repasar sus logros expresó gratitud al público y dijo que está consciente de que aún le queda mucho trecho por recorrer.

El Olímpico

En su agenda para este año le gustaría hacer un concierto en el Estadio Olímpico. “Estamos trabajando para hacerlo posible, así como una gira artística que vamos a llevar a Estados Unidos, Europa y América del Sur” indicó el cantante.

Mozart La Para confía que la pandemia siga cediendo para que el público pueda retomar su vida y los artistas continúen su agenda en los escenarios.

"“Hay una película que va a salir próximamente en la que tengo una participación junto a la cantante Farina”. " Mozart La Para Artista urbano “