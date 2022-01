Alex Bueno anuncia su nueva gira

Si el 2021 estuvo colmado de conciertos, giras y canciones que alcanzaron posiciones cimeras en la radio de Estados Unidos y República Dominicana, para Alex Bueno el 2022 apunta a ser uno de los mejores de su carrera, por la amplia agenda de trabajo que acusa iniciando el año.

El cantante tiene en agenda conciertos que lo llevarán a escenarios de Estados Unidos, Chile, Europa y varias islas del Caribe, así como canciones listas para estreno, informó este lunes Frasier Hernández, manager del exitoso artista.

Sobre el trabajo desarrollado el pasado año, Hernández destacó que el 21 de diciembre el popular merenguero interpretó el Himno Nacional en la pelea por el título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que ganó el dominicano Erick “Mini Pac Man” Rosa, transmitida a todo el mundo por la influyente cadena ESPN.

Resaltó que el intérprete de "Colegiala", "Qué cara más bonita", y otros éxitos, inició este año posicionado en las principales listas de difusión de música como Monitor Latino y chequeador.com con “Mal de amor”, popular featuring junto a Fernando Villalona “El Mayimbe”.

Tras despedir el 2021 en los principales escenarios de República Dominicana, Alex Bueno inició este domingo 23 su primera gira del 2022 en los Estados Unidos, con la que recorrerá Boston, New Jersey, Pennsylvania, Houston, Nueva York, Connecticut y La Florida, entre otros establecimientos de diversión hasta el 14 de abril.

El 15 al 20 de abril presentará en alta mar el concierto “Bachatarengue con Alex Bueno” desde el majestuoso Wonder Of The Seas, durante cinco noches, partiendo de Fort Lauderdale, La Florida y visitando Cozumel, México y Coco Cay, en Bahamas.

Luego regresará con su agrupación a República Dominicana para dar inicio a su primera gira de conciertos del 2022 en el país, del 1 al 28 de mayo, para luego partir a Chile, donde desarrollará un extenso tours que lo llevará a distintas ciudades de esa nación suramericana, donde se ha posicionado como uno de los artistas internacionales de mayor relevancia.