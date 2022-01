Los hilarantes comentarios que dejó el anuncio del concierto de Bad Bunny

Este lunes Bad Bunny protagonizó las noticias del mundo del espectáculo al anunciar su próxima gira de conciertos por estadios, donde está incluido el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo. Como era de esperarse el anuncio revolucionó las redes sociales llenando de curiosos mensajes y memes.

El anuncio fue abordado por el boricua como un nuevo hito importante para su carrera con su gira de estadios, “World’s Hottest Tour”, donde se enfocará en presentarse en los estadios más importantes de Estados Unidos y Latinoamérica.

El empresario Gamal Haché confirmó que el "Conejo Malo" se presentará en el país el 21 de octubre, en un espectáculo que promete ser el más impresionante de este 2022.

El anuncio fue publicado por el propio artista en sus redes sociales, con un corto video en el que participan su novia Gabriela Berlingeri y el actor español Mario Casas.

La gira comenzará el 5 de agosto en la ciudad de Orlando, FL, en el Camping World Stadium y continuará su recorrido por ciudades como Miami, Los Ángeles, Nueva York y muchas más, antes de dirigirse hacia Latinoamérica en octubre. Las informaciones de las ventas de las boletas serán dadas a través de worldshottesttour.com., que ha informado la apertura de las ventas en varios países, mientras en la República Dominicana la apertura se dará pronto.

A continuación, algunos de los comentarios más hilarantes de dominicanos o residentes en el país tras el anuncio publicado por Diario Libre, donde dejan claro lo que estarían dispuestos a vender para lograr adquirir las boletas:

"Como que me estorba un riñón".

"No sé para que la licuadora está en mi casa si no la uso, la vendo no negociable [sic] plis".

"Vendo nevera y lavadora negociable".

"Dos riñones como que son mucho".

"¿A quién le interesa un riñón?".

"Ojalá y me saque la loto antes de eso".

"Es hora de vender mi hígado y riñón".

"Creo que no necesito un ojo".

"Ya toy ahorrando".

"Vendo reloj, tenis, empeño casa y vendo un riñón bastante saludable".

"Hahahahaha ya puedo ir dejando de comprarle las pastillas a mi abuela, da tiempo de aquí al testamento".

"Ese no me lo pierdo yo aunque tenga que vender todo lo mío".