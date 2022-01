Cinco canciones sin letras explícitas de Bad Bunny

Lo confesamos no nos costó tanto encontrarlas como creíamos. ¡Había que decirlo!

A propósito de la revolución que ha causado el cantante urbano Bad Bunny con el anuncio de su próxima gira de conciertos donde visitará los estadios más relevantes de los Estados Unidos y América Latina, desde Diario Libre nos hemos dado a la tarea de buscar los temas con menos contenido sexual explícito del cantante más escuchado de Spotify.

Han sido tantas las expectativas de su próximo show que, las entradas para el único concierto en Colombia del puertorriqueño el próximo 18 de noviembre, se agotaron en la preventa, sin dar tiempo a que este viernes comenzara la venta oficial de boletos para el #WorldHottestTour. Una barbaridad, que se espera tambipen suceda en la República Dominicana cuando anuncien la preventa de su show en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo.

Sin más, a continuación, los temas que puedes escuchar con tus abuelos sin sonrojarte.

1- Yonaguni

Una noche más y copas de más

Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas

Aunque sé que no debo, ey

Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo

Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey

Dime dónde tú está', que yo por ti cojo un vuelo

Y a Yonaguni le llego

Aunque sé que no debo, ey

Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo

Me viene tu nombre, tu cara

Tu risa y tu pelo, ey

Dime dónde tú está', que yo por ti cojo un vuelo

Y a Yonaguni le llego, ey

No me busque' en Instagram

Mami, búscame en casa

Pa' que vea' lo que pasa, ey

Si tú me pruebas te casa', ey

Ese cabrón ni te abraza

Y yo loco por tocarte

Pero ni me atrevo a textearte

Tú con cualquier outfit la parte'

Mami, tú eres aparte

Shorty tiene un cu... bien grande, eh

De-demasiao' grande

Y yo lo tengo estudiao', ya mismo me gradúo

Y en la cara me lo tatúo

Vi que viste mi story y subiste una pa' mí

Yo que me iba a dormir, ey

En la disco habían mil

Y yo bailando contigo en mi mente

Aunque sé que no debo

Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo

Me viene tu nombre, tu cara

Tu risa y tu pelo, ey

Dime dónde tú está', que yo por ti cojo un vuelo

Y a Yonaguni le llego

Si me das tu dirección, yo te mando mil carta'

Si me das tu cuenta de banco, un millón de peso'

To'a la noche arrodillao' a Dios le rezo

Pa' que ante' 'e que se acabe el año tú me des un beso

Y empezar el 2023 bien cabrón

Contigo y un bl...

Tú te ve' asesina con ese mahón

Me matas sin un pistolón

Y yo te compro un Banshee

Gucci, Givenchy

Un poodle, un frenchie

El pasto, los munchie'

Te canto un mariachi

Me convierto en Itachi, eh

Yeah-yeah-yeah-yeah

Bad Bunny, baby, bebé

Bad Bunny, baby, bebé

2- Amorfoda

No quiero que más nadie me hable de amor

Ya me cansé, to' esos trucos ya me los sé

Esos dolores los pasé, yeh, yeh, yeh

No quiero que más nadie me hable de amor

Ya me cansé, to' esos trucos ya me los sé

Esos dolores los pasé

Hoy te odio en el secreto, ante todo lo confieso

Si pudiera te pidiera que devuelva' to' los besos que te di

La' palabra' y todo el tiempo que perdí

Me arrepiento una y mil veces de haber confiao' en ti (huh)

Quisiera que te sientas como yo me siento (siento)

Quisiera ser como tú, sin sentimiento

Quisiera sacarte de mi pensamiento

Quisiera cambiarle el final al cuento

Las barras y los tragos han sido testigo'

Del dolor que me causaste y to' lo que hiciste conmigo

Un infeliz en el amor que aún no te supera

Y que ahora camina solo sin nadie por to'as las acera'

Preguntándole a Dios si en verdad el amor existe

Y por qué si yo era tan bueno to'a esta mierda tú me hiciste

Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste

Siempre voy a maldecir el día en que naciste

Los chocolates que te di y todas las flores

Se convierten hoy en día en pesadilla' y dolore'

Ya yo perdí la fe de que tú mejore'

Si después de la lluvia sale el arcoíri' pero sin colore', yeh

No quiero que más nadie me hable de amor

Ya me cansé, to' esos trucos ya me los sé

Esos dolores los pasé, yeh, yeh, yeh

No quiero que más nadie me hable de amor

Ya me cansé, to' esos trucos ya me los sé

Esos dolores los pasé, yeh, yeh, yeh

3- Vete

Si te vas, yo quiero saber si tú te vas

Mami, cuando tú quieras

Cuando tú quieras, yeah, yeah

Vete, eh eh eh

Nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh

No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta

Espero que seas feliz y que te diviertas, eh

Pero pa' acá no vuelvas, no no no no

Vete, eh eh eh

Nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh

No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta

Espero que seas feliz y que te diviertas, eh

Pero pa' acá no vuelvas, no no no no

Ey

Dime qué esperas

Baby, te quiero, pero afuera

Eres alguien por dentro y otra por fuera

Y ya no siento nada cuando te encuera'

Dame, dame banda, eh

En mi corazón ya tú no eres la que manda

Se acabó, por ti ya no siento nada

De nuestra serie ya no salen temporadas

Así que vete lejo', dile al diablo que te envíe el pin

Hace tiempo que no somos un team

Pa'l carajo nuestro aniversario y San Valentín

Ya no hay más Christian Lou ni los trajes en satín

Síguelo, que está verde, eh

Que tienes la culpa es lo que te muerde

Quédate con el perro, pa' que de mí te acuerdes

Y piense' en to' lo que te pierde'

Pero te deseo suerte, ahora soy más fuerte

Gracias a to' lo que me hiciste, eh

Tú nunca me quisiste, eh

No sé por qué me insiste'

Pero te deseo suerte, ahora soy más fuerte

Gracias a to' lo que me hiciste, eh

Tú nunca me quisiste, eh

No sé por qué me insiste'

Vete, eh eh eh

Nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh

No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta

Espero que seas feliz y que te diviertas, eh

Pero pa' acá no vuelvas, no no no no

Vete, eh eh eh

Nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh

No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta

Espero que seas feliz y que te diviertas, eh

Pero pa' acá no vuelvas, no no no no.

4- Te deseo lo mejor

Yo sé que soy un ca...

Que no merezco tu perdón

Te juro que no e' mi intención

Pero si escucha' esta canción

Te deseo lo mejor

Ojalá que te olvides de mí

Yo sé que fui lo peor

Y tú mereces ser feli'

Me voy antes de que sea tarde

Y el corazón te destroce otra ve'

Ya sé que soy un cobarde

Si quiere' haz que no me conoce', está bien

Otra ve' no cumplí lo que te prometí

Otra ve' te fallé, otra ve' te mentí, eh-eh

Otra ve' me toca ser el malo

¿De qué valen la' flore' y lo' regalo'?

Si soy culpable de tu dolor

Y por mí ahora ere' peor

No quiere' que más nadie te hable de amor

Pero yo

Te deseo lo mejor

Ojalá que te olvides de mí

Yo sé que fui lo peor

Y tú mereces ser feli'

Me voy ante' de que sea tarde

Y el corazón te destroce otra ve'

Ya sé que soy un cobarde

Si quiere' haz que no me conoce', está bien, eh

5-Estamos bien

Tamo' bien

Sobran los billetes de cien

No hay nada mal

Tamo' bien, ta' to' bien

To' lo' mio estan bien, tamo' bien

No te preocupes tamo' bien

Sobran los billetes de cien

No hay nada mal

Tamo' bien, ta' to' bien

To' lo' mio estan bien, tamo' bien

El dinero me llueve

Ay diablo que aguacero

En la cuenta par de ceros

Empezamos desde cero (ey)

Y eso que soy un grosero (ey)

Que se, soy sincero

Si mañana me muero

Estoy acostumbrado estar siempre en el cielo

En privado siempre vuelo

En el cuello tengo hielo

Gasto, Gasto y no me pelo

Muchos culos hay modelos

Tamo' bien

Sobran los billetes de cien

No hay nada mal

Tamo' bien, ta' to' bien

To' lo' mio estan bien, tamo' bien

Hoy me levante contento

Hoy me levante feliz

Aunque dicen por ahi

Que estan hablando de mi (ey-ey)

Que se joda, que se jodan

Que se joda, que se jodan

Hoy me levante contento

Hoy me levante feliz

Aunque dicen por ahi

Que estan hablando de mi (ey-ey)

Que se joda, que se jodan

Que se joda, que se jodan

Hoy ando al garrete

Como graduado tirando el birrete

Como narco contando billete

La mercedes en PR cogiendo boquete

Y nos vamos en un jet a los 17 eh-eh)

El que no logra na' es porque no le mete

Dime que esperas tu

Si alguien puede eres tu

Aunque pa' casa no ha' llegao la luz

Gracias a Dios porque tengo salu'

La vida no tiene repetición

Después que la mami me eche la bendición (yeh)

No te preocupes tamo' bien

Con o sin billetes de cien

Pero lo tenemo' en la mano

Asi que tamo' bien

To' lo' mio estan bien, tamo' bien

No te preocupes tamo' bien.