La cantante Sarodj Bertín entra a la onda del dembow

Sarodj Bertín no se detiene creando música e inicia el año con buenas noticias para su fanaticada, se trata de su nuevo sencillo titulado “Me gusta”, su primer dembow fusionado con dance hall y que es una producción de los dominicanos Draco Deville y Big Chriss.

“Me gusta” se basa en las relaciones tóxicas, celos compulsivos, e inmadurez, donde aun así prevalece el amor, a pesar de las incansables peleas y discusiones; situación con la que muchos podrán sentirse identificados.

“Estoy muy emocionada de iniciar el año con este tema. Me encanta fusionar diferentes géneros, culturas e idiomas, la música no tiene límites, disfruto mucho a la hora de crear para mi público dejo volar mi imaginación y me inspiro en situaciones de vida, siempre empoderando a la mujer” manifestó la interprete.

La canción estará disponible desde este viernes en todas las plataformas digitales, donde además se puede disfrutar de los éxitos de la artista, tales como “Una noche”, un featuring con Kiko el Crazy; “Only fans”, “Quiere comerme” con Químico Ultramega, “Una Amiga”, una colaboración de Chimbala y Shelow Shaq; “Mawozo”, “Haití” y su más reciente “Wacala, entre otros.

Sarodj fue galardonada recientemente como “artista nueva generación” en los premios Núcleo Urbano, celebrados en Colombia, en el marco de la reconocida feria de Cali.

También fue nombrada “Artista revelación” en la radio colombiana por “Decibeles”, que es la plataforma de monitoreo musical más reconocida de ese país.

La destacada artista ha logrado importantes participaciones para su carrera.

Se presentó en el Festival “Guaya Guaya” en Orlando, en el pre-show de los premios Soberano 2021, en el Summer Sunday en Puerto Rico, Carnaval de Miami, en el Miss República Dominicana 2021 y en Cali Colombia en el teatro municipal el pasado 29 de diciembre.

La interprete acompaña sus temas de videos musicales creados en localidades de República Dominicana, cargados de colores, bailarines y una gran producción.

Las canciones de Sarodj aparte de ser sonidos frescos a y bailables, se han vuelto virales en su mayoría a través de plataformas como tiktok e instagram con bailes y coreografías creados por sus fanáticos.

Sarodj Bertín, nacida en Puerto Príncipe, Haití (hija de Jean Bertín y Mireille Durocher Bertín) es una de las figuras más reconocidas de su país natal.

La cantante, actriz, abogada, filántropa y ex reina de belleza (Miss Universo Haití 2010), radica en República Dominicana y es una de las artistas más proliferas del pasado 2021, quien ha hecho importantes colaboraciones en la música, y se ha caracterizado por traer su cultura y esencia a cada una de sus canciones.