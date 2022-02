Muere famoso productor musical dominicano Juan Abreu

Falleció el productor musical dominicano Juan Abreu ( Xtassys). En su cuenta de Instagram varios artistas y productores han expresado su pesar por el el deceso del creativo, cuya causa se desconoce.

“Destrozado no es ni la mínima expresión de lo que siento en este momento, pensar en que no te tenemos con nosotros no asimilo ni escribiéndolo, mi hermanito lindo te amo, nos hicimos hombres, padres, soñadores, profesionales juntos, me inspiraste cada día que compartimos”, reveló el también productor y exponente urbano Alcover.

El cantante y compositor Engel Montaz reaccionó incredulo a su muerte: "yo no puedo creer esto bro , yo estaba hablando contigo ayer en un live y me topo con esto, no lo creo", expresó.

Juan Magán también tuvo palabras para su colega: "¡Ay Dios mío! Que injusticia. Leyenda querido amigo, te quiero!", escribió el español.

Otros exponentes y productores urbanos como Nipo, Martha Heredia, Mark B, Black Jonas Point, Quimico Ultramega o Magic Juan, expresaron su pesar por el fallecimiento del productor. También lo hicieron el locutor Luinny Corporán y la ex Miss RD Universo, Sal García.

Fue uno de los creadores de éxitos como “Danza Kuduro” de Don Omar.

Abreu, trabajó con artistas de la talla de Don Omar, Romeo, Natti Natasha, Pitbull, entre otros.