Día de Bob Marley, las canciones que son clásicos de la música en el mundo

Jamaica recuerda el natalicio del legendario artista Bob Marley. El ícono de la música reggae, que combinó este ritmo con mensajes de amor y paz, nació como Robert Nesta Marley el 6 de febrero de 1945 en Nine Mile, Jamaica.

Aunque el músico, guitarrista y compositor falleció el 11 de mayo de 1981, hace casi 41 años, el público sigue recordándolo por su influencia en la música, en la canción protesta y la comunidad afrodescendiente.

El 6 de febrero se celebra el Día de Bob Marley en honor a su natalicio. Hoy cumpliría 77 años. Comenzó su carrera en el año 1964, en bandas musicales como The Wailers (1964-1974) y Bob Marley & The Wailers (1974-1980).

La guitarra, el piano, el saxofón, la armónica, además de compositor, mostraron lo completo que era como artista. Es considerado el padre del Rastafarismo, un estilo de vida y movimiento social que luchaba contra las injusticias.

El álbum “Legend” es valorado como el más vendido del género reggae en el mundo con más de 28 millones de ejemplares.

Marley ganó 15 discos de platino en Estados Unidos y fue premiado con la Medalla de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas en 1978.

Canciones como “Buffalo soldier” y “Could you be love” siguen siendo reproducidas.

Al hacer una búsqueda por la plataforma Spotify, la música de Bob Marley and The Wailers tiene 12 millones 448 mil 766 oyentes mensuales.

Y encabezando las más reproducidas están “Three Little birds”, con más de 607 millones de streams, “Could you be loved” que suma más de 507 millones de streams, así como “Jamming”, “One love” y “Natural mystic”.

A continuación, en Diario Libre mostramos otros clásicos de la discografía de Marley.

De los 18 álbumes que lanzó predominaron los mensajes de alegría, amor y paz, así como la situación política mundial que vivía el mundo (las guerras) y el racismo.

“Get Up Stand Up” (1973): de acuerdo a la revista Rolling Stone es la canción más potente de la historia sobre los derechos humanos, por su discurso en contra de las injusticias.

No puede quedarse “No Woman No Cry” (1974), una canción romántica del llanto de una mujer por la despedida de un amor.

De acuerdo con el medio La Nación, “One Love (1977) es una composición con un mensaje de amor y compasión para combatir el odio en el mundo.

En la parte romántica está “Is This Love” (1978), para todos los enamorados.

De este tema se desprende el famoso estribillo “I wanna love you and treat you right” (Yo quiero amarte y tratarte bien).

“Could You Be Loved” (1980) es descrita como un “himno al pensamiento libre y la lucha del hombre por sus ideales”.

De la canción protesta interpretó “I Shot The Sheriff” (1973), sobre las desigualdades y la lucha de poder.

De su vida personal

El medio La Nación indica que sus padres fueron Cedella Booker y Norval Marley, que falleció cuando Bob Marley tenía nueve años.

El músico se casó con Rita Anderson, con quien tuvo cuatro hijos, aunque reconoció legalmente a nueve hijos de otras parejas extramatrimoniales.

El artista luchó durante ocho meses contra el cáncer y falleció a causa de un melanoma el 11 de mayo de 1981 en Miami, a los 36 años.

Fue enterrado junto con su guitarra Gibson Les Paul, una biblia, una flor de marihuana y un balón de fútbol.

Hoy cumpliría 77 años el jamaicano Bob Marley, rey del reggae, y uno de los iconos musicales de los 70'. pic.twitter.com/BIzIszN9Q1 — retrochenta (@retrochenta) February 6, 2022