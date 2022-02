Kim Kardashian sobre el motivo del divorcio con Kanye West: "Me elegí a mí misma"

La celebridad Kim Kardashian se sinceró sobre su separación de Kanye West y el polémico divorcio que enfrentan.

La expareja se ha embarcado en una lucha mediática que ha tocado los hijos, a pesar de que cada uno ha elegido caminos distintos.

En una entrevista publicada recientemente en Vogue, la empresaria dejó entrever que ya no era feliz con el rapero. Explicó que "durante mucho tiempo hice lo que hacía feliz a los demás".

"Y creo que en los últimos dos años decidí 'voy a hacerme feliz a mí misma", confesó. "Y eso se siente muy bien".

Continuó diciendo que "incluso si eso creó cambios y causó mi divorcio, creo que es importante ser honesta contigo misma sobre lo que realmente te hace feliz".

En ese sentido, la estrella de "Keeping up with the Kardashian" señaló que "me elegí a mí misma".

"Creo que está bien elegirte a ti", afirmó.

Tras un tiempo como amigos, Kim y Kanye formalizaron un noviazgo, tuvieron a su primera hija North y se casaron en 2014. Ella solicitó el divorcio en febrero de 2021.

Indica CNN que Kardashian fue fotografiada para el reportaje de la portada de Vogue con los cuatro hijos que tuvo con West: North, de 8 años; Saint, de 6; Chicago, de 4; y Psalm, de 2.

Conflictos y nuevas parejas

Los famosos Kim Kardashian y Pete Davidson tienen una relación formal. El humorista de Saturday Live Night de 28 años se refirió a Kim, de 41, como su "novia" en una entrevista.

De igual manera, Kanye West ha hecho pública su relación con la actriz y modelo Julia Fox.

Pero en el entorno familiar hay problemas. Luego de que el rapero Kanye West criticara a la madre de sus cuatro hijos de dejar que la mayor, North, tenga TikTok en contra de su voluntad, Kim Kardashian se ha cansado y respondió fuertemente a los ataques.

Por tal razón, la empresaria publicó un largo mensaje en las redes sociales señalando la "obsesión" de Kanye West "por tratar de controlar y manipular nuestra situación".

"El divorcio ya es bastante difícil para nuestros hijos y la obsesión de Kanye por tratar de controlar y manipular nuestra situación de forma tan negativa y pública solo está causando más dolor para todos", comienza el comunicado.

Insistió en que ha tratado de mantener una "relación sana y solidaria" con el rapero por el bien de los cuatro retoños (North, Saint, Chicago y Psalm West) que tienen en común.

"Me entristece que Kanye siga haciéndolo imposible a cada paso. Deseo manejar todos los asuntos relacionados con nuestros hijos de forma privada y espero que él pueda finalmente responder al tercer abogado que ha tenido en este último año para resolver cualquier asunto de forma amistosa", dijo hace unas semanas.