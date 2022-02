Deny K estrena tema junto a Kiko el Crazy y Jasmine Carrisi

“Stikide” es una fusión de ritmos entre el moombathon y reggaetón, producto de la colaboración artística del colombiano Deny K junto a Kiko el Crazy y la italiana Jasmine Carrisi.

Tres países unidos en un movimiento, así lo describe Deny K quien reside en Italia desde hace algunos años y se encuentra emocionado de llegar a tierra dominicana para promover su nuevo tema.

“Un buen reggaeton era lo que quería hacer junto a Gazu que fue el productor del tema, sin embargo, cuando entramos al estudio de TechPro en Italia comenzamos a fusionar, mezclamos música urbana, moombathon y así nació la canción” explica Deny K, autor del sencillo en una nota de prensa.

Jhon Daniel Amorocho, de nombre artístico Deny K se describe misterioso, versátil, creativo y atrevido, nacido en Colombia, desde pequeño le fue cultivada la música y el canto, y siempre le ha gustado crear cosas nuevas, componer y aprender.

“Dominicana es un reto, un país lleno de diversidad musical, cuna de la música urbana es para mi algo bien grande poder llevar mi música allá, trabajar junto a Kiko El Crazy fue bien nice, Kiko es una gran persona, muy polifacético y sobre todo artístico” expresó.

El recién estrenado tema contará con la producción visual de Movie Warriors Carlos Spinelly y Victor Rangel, donde fue grabada una parte en Miami e Italia con el equipo de trabajo de República Dominicana, donde también fue muy importante el apoyo de la disquera Daykon Music, una compañía dirigida por el representante Joe, manager de Deny K.

Jasmine Carrisi es hija de Al bano Carrisi un cantante muy reconocido en Italia y quien se encuentra trabajando su música en el país europeo.

“Quiero hacer llegar un mensaje no solo de composición sino también de concepto audiovisual, siempre me gusta experimentar con cosas nuevas y que la gente se disfrute lo que me gusta, que el público escuche lo que cocino en el estudio junto a mi equipo de trabajo junto con Joe mi manager y que capten el mensaje que hay detrás de cada proyecto”, concluye Deny K.