Farruko predica la religión, pero aclara seguirá cantando temas famosos en gira

El cantante urbano puertorriqueño Farruko ha estado en el centro de la opinión pública internacional luego de que pidiera perdón por las letras de algunas de sus canciones y proclamara su conversión religiosa en un concierto celebrado el sábado pasado en el FTX Arena de Miami.

Todo tipo de informaciones, rumores y dudas han circulado: ¿Se retira Farruko de la música? ¿solo hará música cristiana? El artista aprovechó para aclarar que su gira "La 167 Tour" continúa y que seguirá cantando las canciones famosas.

"Mi gira LA 1 67 continúa tal como se ha anunciado y planificado. El contenido y la composición de los espectáculos son creados exclusivamente a discreción mia. Los artistas son libres de expresarse en el escenario como quieran. No caigas en la trampa de los trolls de Internet ni en el clickbait. FARRUKO ha presentado y seguirá presentando un espectáculo que incluye todos sus éxitos y su mensaje de amor, unión y reflexión", dijo en un mensaje Carlos Efrén Reyes Rosado, nombre de pila del artista de 30 años.

Abundó: "Lucas 11, 27-28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: 'Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron'. Pero él dijo: 'Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen'”.

Y finalizó el post pronosticando que en algún momento su prédica ayudará a los seguidores.

"Att el del culto. El que botó la cabeza como dicen por ahí, los amo, yo se que algún momento ese sermón del que tanto se han quejado que les estoy dando, los va ayudar, los amo, Dios los bendiga".

Puede que una vez terminada su gira reevalúe cómo seguirá su carrera. En su cuenta de Instagram con 20 millones de seguidores se ha mantenido promoviendo un mensaje compasión y amor.

El intérprete de "Pepas", su éxito que estuvo número 1 en cinco listas de Billboard, así como otros temas como "El incomprendido", "Lejos de aquí", "Fantasías" o "Calma" con Pedro Capó tiene una variedad de estilos, fusiones y letras, por lo que es difícil encasillarlo.

Si bien "Pepas" es una oda a las pastillas y las drogas, Farru, como se hace llamar, también tiene composiciones románticas como "Si no te tengo", "Cositas que hacíamos", "Su hija me gusta" con José Feliciano, por lo que, muchos creen que pudiera seguir interpretando canciones "más limpias".

Fanático de la compasión

El reguetonero compartió un arte de un seguidor donde le ofrecen a "Farruko" cigarros, alcohol y dinero, y del otro lado, él como Carlos acudiendo al llamado de Dios. Y deseó que el público pueda seguir abriendo los ojos.

"Farruko Usted se ríe pero es verdad!!!! los amo. Dios los proteja y los bendiga siempre y ojalá puedan abrir los ojos del engaño del mundo ?? no soy fanático de las religiones, soy fanático del amor, de la compasión, del perdón, de la bondad, de la humildad de la esperanza, de la paz y la fe en lo que no podemos ver!!! Por qué de lo que no podemos ver? Porque dice la Palabra que de lo invisible se hizo lo visible. Es fácil robar, es fácil matar, es fácil humillar, es fácil traicionar, pero es difícil perdonar, es difícil soltar el ego".

Devolverá dinero a algunos fanáticos disgustados

¿Llegó su momento? ???? @farruko se presentó en concierto en Miami y predicó durante el show. Según varias personas presentes, #Farruko pidió perdón por la letra de #Pepas y sonó el tema, pero no lo cantó.



También respondió en un comentario que, a los que se sintieron defraudados por predicar la Palabra en el concierto del fin de semana, les devolverá el dinero. "Pues lamento decirte hermano que Farru se retiró y el que está es Carlos. Envíame tu info y te hacemos una devolución de dinero con bendiciones de amor. ¿Aceptas Paypal, Cryto o Seller? Si aceptas a Cristo se te devuelve con bendiciones y amor. Te amo mucho”, respondió.

En otro momento, el artista urbano le dijo a sus fans que están a tiempo de no ir a sus conciertos, pues no volverán a ver a Farruko. “Los que van a ver a Farruko están a tiempo de no ir. Se les puede hacer un reembolso. Los que vayan y quieran una nueva experiencia de amor son bienvenidos”, añadió.

Sobre la gira

Farruko desarrolla su primera gira por grandes estadios de los Estados Unidos, "LA 167 Tour", que hará paradas en 12 ciudades, incluyendo urbes de California, Texas y Florida.

"LA 167 Tour" culminará en Chicago el 20 de febrero de 2022 en el Rosemont Theatre.