Maurico More, el productor musical y filmmaker mexicano que cumple sus sueños

Detrás de las campañas de marketing y comunicación de importantes artistas se encuentran profesionales de diversas áreas.

El mexicano Mauricio More es uno de ellos. El emprendedor, productor musical, compositor y filmmaker o en español realizador audiovisual a sus 34 años de edad ha alcanzado trabajar para más de 100 artistas de México, Latinomérica y Estados Unidos.

Entre ellos se destacan Alejandra Guzmán , Fey, Playa Limbo, Jenny & The Mexicats e incluso detalla que fue el último filmmaker que tuvo el honor y la oportunidad de grabar un videoclip a lado de uno de los artistas más grandes de México, el fenecido cantautor Armando Manzanero.

More comenzó en el medio artístico de su país a los 20 años como promotor de artistas, diseñador y asesor de branding de Francisco Céspedes, Reyli, entre otros.

“Desde muy joven siempre soñé con trabajar para los mejores artistas de México y del mundo”, destaca Mauricio.

Con el paso del tiempo se especializó en producción de música electrónica y dio un giro de 360 grados como filmmaker de varias figuras públicas, festivales y empresas como el EDC, El Vive Latino, Grupo Heineken.

En un comunicado se detalla que el productor estuvo participando en la grabación del último videoclip de Manzanero antes de ser hospitalizado y se trató del cover de la canción "Felicidad" con el grupo Cumbia Pedregal.

Esto marcó la carrera de Mauricio More, lo que considera un honor haber trabajado al lado del maestro Manzanero.

El videoclip de "Felicidad" fue tendencia en estas últimas semanas en toda hispanoamérica.

Shows de artistas

Al hablar de encontrar un nicho filmando los shows de los artistas, expresó: "¡Es increíble lo que he vivido! Me di cuenta que realmente cuando tienes pasión por algo, nada es imposible, he visto poca gente que sin estudiar como fue mi caso en el filmmaking o grabación y edición de videos, pueda llegar tan lejos y sobre todo trabajar para figuras públicas a los que debes satisfacer con los más altos standards de calidad".

Agrega: "Yo vi una oportunidad, la tomé y en menos 3 años ya estaba arriba de los mejores escenarios y colaborando con los artistas más trending y top del momento".

De esta manera se ha mantenido emprendiendo. ¿En tu experiencia emprender como filmmaker tiene beneficios?

La respuesta de More fue afirmativa. "¡Claro! Yo siempre he dicho que todo negocio o emprendimiento es bueno siempre y cuando encuentres un nicho de oportunidad donde no haya tanta competencia y si no es el caso, que seas el mejor en lo que haces, sumando que se debe ser persistente. Aveces siento que vivo un sueño cuando se me acercan jóvenes que estudian cine y me dicen que mis videos los inspiran, trato de motivarlos y compartirles lo poco o mucho que pueda saber, es un oficio que trae dolores de cabeza, desvelos y que se viaja mucho, pero la recompensa económica y el amor a la industria es algo muy grato".

Más preguntas

¿Vienen nuevos proyectos?

¡Si! Hace seis meses que pausé mi proyecto como filmmaker, pues es momento de perseguir mi verdadero sueño que es producir y componer música para la pantalla grande. Continuamente me preparo, a la fecha estoy en el proceso de un master de composición de música para cine con uno de los compositores más relevantes de la industria Marc Jovani (Netflix, HBO, Amazon Prime) , Dennis Sand (Spiderman) Conrad Pope (John Williams) e Ivan Lacamara (La Casa de Papel).

Ellos son algunos de mis maestros y la idea es aprovechar todas las relaciones que he obtenido por más de una década para poder sobresalir en el mundo de la música. Justo a finales de mes lanzaré mi primer single como artista independiente y va de música instrumental cinemática, acompañado de un sistema donde impulsaremos compositores y productores musicales de todo el mundo para colocar sus obras en TV, cine y medios visuales en general.

¿Que consejo le podrías dar a las nuevas generaciones?

Julien, integrante del duo de djs Alchimyst me dijo hace unos años, -debes tener un buen negocio al frente, que pague los sueños cómo músico, definitivamente al inicio es difícil vivir de la música pero siempre puedes estar cerca, colaborando de otras formas como yo lo hice en algún momento, tarde o temprano va a llegar tu momento, acércate al medio en el que quieres sobresalir y cuando llegue tu oportunidad, demuéstrale al mundo que eres el mejor en eso que tanto amas.

Mauricio More se encamina a la producción y composición para el cine y declara que está dando pasos firmes para poder llegar a la meta. "La persistencia nos lleva a hacer la diferencia, que nunca es tarde para poder emprender y seguir soñando como cuando éramos niños", concluye.